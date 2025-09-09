나스닥 ‘사상 최고치’ 경신…다우·S&P500도 최고점 근접 美 경기 둔화 우려 키우던 고용 악화, ‘빅컷’ 기대감으로 집중 탄탄한 美 경기 펀더멘털…‘보험적 금리 인하’ 돌임 기대 ↑ 과거 보험적 금리 인하기 S&P500 13%·코스피 14% 평균 상승 “원/달러 약세 예상 속 방향성 고려해 투자 나서야”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 실제 경기 침체가 발생하지 않은 상황에서 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 단행한 과거 세 차례의 선제적 기준금리 인하 국면에서 한국과 미국 증시는 강세장을 경험했던 것으로 나타났다. 최근 고용 둔화에도 불구하고 성장률, 기업 이윤 증가세 등을 고려했을 때 향후 미국 경기가 둔화할 것이라 점치긴 이르단 평가 속에, 이달 미 연방공개시장위원회(FOMC)부터 시작할 금리 인하 국면은 증시 수준을 더 높은 곳으로 이끌 것이란 전망이 증권가에서 나온다.

9일 금융투자업계에 따르면 8일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 나스닥종합지수는 전 거래일 대비 98.31포인트(0.45%) 뛴 2만1798.70에 장을 마쳤다. 이로써 나스닥 지수는 또 한 번 사상 최고치를 경신했다.

같은 날 다우존스30산업평균지수는 0.25% 오른 4만5514.95, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.21% 상승한 6495.15에 장을 마치며 각각 ‘사상 최고치’에 근접했다.

앞서 시장 예상치를 훨씬 웃돈 고용 악화에 미국 경기가 둔화할 수 있단 공포감이 엄습하며 증시가 주춤한 바 있다. 미 노동부가 발표한 ‘8월 비농업 부문 신규 고용’은 2만2000명으로 미 다우존스 전망치(7만5000명)의 3분의 1 수준에 그쳤다. 한 증권업계 관계자는 “경기 둔화 가능성을 점칠 수 있던 ‘마지노선’ 4만명 선까지 밑돈 게 시장에 충격을 줬다”고 지적했다. 2021년 이후 가장 높은 4.3%의 실업률을 기록한 점도 우려에 기름을 끼얹었다.

하지만, 짧은 시간 안에 증시는 고용 악화란 ‘나쁜(bad)’ 소식을 증시에 활력을 불어넣을 수 있는 ‘좋은(good)’ 계기가 마련될 계기로 더 강하게 인식하고 있는 모습이다. 이미 기정사실로 받아들이고 있는 9월 FOMC 금리 인하 폭을 ‘빅컷(한 번에 50bp 인하, 1bp=0.01%포인트)’으로 확대할 수 있단 기대감을 키우면서다.

미 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 확률을 100%로 반영했다. 그중에도 50bp 인하 확률은 10.6%나 됐다.

주목할 점은 12월까지 기준금리가 현재 수준보다 100bp나 인하해 3.25~3.50% 수준에 이를 확률을 8.2%로 보기 시작했다는 점이다. 불과 1주일 전엔 관련 확률은 0%였다. 75bp 인하할 확률이 71.3%로 가장 높았고, 50bp 인하 가능성도 19.4%로 점쳤다. 금리 인하가 25bp 1회에 그칠 확률은 1주 전 12.6%에서 1.1%로 급락했다.

이 같은 전망의 기반엔 고용 악화에도 불구하고 미 경기 전체가 둔화세로 접어들었다는 걱정을 키우기엔 여전히 각종 지표가 탄탄하단 평가가 지배적이란 점이 깔려 있다.

박상현 iM증권 연구원은 “신규 고용 시장이 흔들린다고 미국 전체 고용 시장이 급랭 단계로 접어든 게 아니다”라고 짚었고, 김두언 하나증권 연구원은 “현재 미국 경제는 3% 수준의 성장률을 기록하고, 휴가철로 인해 낮았던 응답률을 고려할 경우 8월 고용 수치는 향후 상향 조정될 가능성이 높다. 과거 침체 시기 평균 실업률(8.4%)과 비교했을 때 실업률도 절반 수준에 불과하다”고 짚었다.

증권가에선 향후 한·미 증시 향방을 과거 구체적인 경기 둔화·침체‘ 없이 미 연준이 선제적으로 ‘보험적 금리 인하’에 나섰던 시기의 주가 흐름을 토대로 예상해 볼 수 있다는 분석도 나온다.

앞서 미국이 보험적 금리 인하를 단행했던 때는 ▷1995년 7월~1996년 1월 ▷1998년 9~11월 ▷2019년 7~10월 세 시기로, 각각 75bp씩 기준 금리를 인하한 바 있다. 이 기간 미국 S&P500 지수는 각각 16%, 20%, 2%씩 상승했다. 코스피 지수는 첫 시기엔 -1%의 등락률을 기록했지만, 이후 두 차례엔 각각 40%, 3%의 지수 상승을 경험했다.

김두언 하나증권 연구원은 “과거 보험적 금리 인하기 미국 S&P500 지수는 평균 13%, 한국 코스피 지수는 평균 14%의 수익률을 기록했다”면서 “도널드 트럼프 미 행정부의 상호 관세 부과 후 미국 고용 시장이 추세적으로 둔화세에 있다는 점을 고려하면 연준의 연속된 보험적 금리 인하 기대가 일 것”이라고 분석했다. 이어 “연속적인 금리 인하 기대가 높아지는 지금은 주식 시장에서 떠날 때가 아니라 주식을 모을 때”라고 강조했다.

금리 인하기 투자자들은 원/달러 환율의 방향성에도 주목해야 한다는 게 증권 업계 전문가들의 조언이다. 연속적인 금리 인하는 달러 약세 요인인 만큼, 해당 시기에 수익률이 좋았던 섹터에 주목해야 한다는 것이다.

김두언 연구원은 “과거 보험적 금리 인하와 원화 강세(약달러) 압력이 확대됐던 시기엔 전자전기, 제약, 화학 업종의 수익률이 높았다”고 짚었다.

김경태 상상인증권 연구원은 “금리 인하기에 달러가 약세를 보일 때는 모멘텀, 대형주, 성장주 등의 수익률이 더 높았고, 가치주와 고배당주가 상대적으로 부진했다”면서 “모넴텀, 대형주를 핵심 포지션으로 하되, 달러 동향을 지켜보면서 성장주와 가치주의 비중을 조절하는 전략을 권고한다”고 조언했다.