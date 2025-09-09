당 강경파 주도에 박희승 “위험한 발상” 공개비판에 ‘내란특별법’ 與 기류 ‘미묘’ 강행 시 ‘여론 역풍 역효과’ 고민 불가피 신중기류 더 짙어져…속도조절 가능성도

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 더불어민주당 내에서 12·3 비상계엄 사태와 관련한 내란 혐의 사건 전담 특별재판부 설치 주장에 대해 공개적으로 “굉장히 위험한 발상”(박희승 의원)이라는 비판이 나왔다. 민주당 소속 국회 법제사법위원들을 중심으로, 당내 강경파가 특별재판부 설치 필요성을 강하게 제기하고 있는 상황에서 정청래 대표가 속도전을 주문했는데 이견이 터져 나온 것이다. 당론 추진에 신중해야 한다는 기류도 당내에 흐르는 터라 민주당의 속도 조절 가능성도 엿보인다.

민주당의 한 원내지도부 관계자는 9일 헤럴드경제에 “당에서, 원내에서 내란특별재판부 관련 추진을 당론으로 하자는 얘기는 논의된 적이 없다”며 “꼭 설치하겠다, 언제까지 하겠다고 한 적은 없다”고 말했다. 당내에서 분출되고 있는 내란특별재판부 필요성 주장과 달리 당 차원에서 이를 관철시키기 위한 뚜렷한 움직임은 없다는 것이다.

앞서 정 대표는 지난 5일 민주당 최고위원회의에서 “내란전담특별재판부를 설치하라는 국민적 요구를 어느 누구도 피할 길은 없어 보인다”며 “법사위(법제사법위원회)에서 신속하게 논의해주길 바란다”고 했었다. 정 대표는 이날 국회 교섭단체 대표연설에선 “많은 국민들은 구속기간 만료로 윤석열이 재석방될지 모른다고 걱정이 많다”며 “내란전담재판부를 만들라는 여론이 높다”고 했다. 당내 강경파 의원들도 국민적 요구와 사법부 신뢰 문제 등을 거론하며 내란특별재판부 필요성을 강조해왔다.

하지만 전날(8일) 박희승 의원의 공개적인 문제 제기가 나오면서 미묘한 상황이 됐다. 박의원은 8일 열린 3대특검 종합대응특위 회의에서 “헌법 개정 없이 국회가 논의해서 내란특별재판부 관련 법안을 통과시키려고 하는 것은 굉장히 위험한 발상”이라며 “만약 법안이 통과되더라도 대통령이 받을지도 의심스럽지만 위헌제청 신청이 들어갈 것”이라고 했다. 박 의원은 이재명 대통령과 사법연수원 18기 동기로 판사 출신이다.

박 의원은 “내란 사범을 정확히 처벌하는 것도 중요하지만 정당한 절차를 거쳐야지 나중에 두고두고 시비가 될 수 있다”며 “실제로 (내란특별재판부에서) 재판을 했다가 재판부 구성 자체가 위헌이 나버리면 그 책임은 누가 지나”라고 했다. 나아가 “법원 스스로 개혁하게 유도해야지 국회가 나서서 그걸 직접 공격하고 법안을 고쳐서하는 건 윤석열이 국회의 삼권분립 정신을 무시하고 계엄을 발동해 총칼을 들고 들어온 것과 똑같다”고도 했다.

지난 7월 국회에 제출된 내란특별법은 수사 단계 영장 청구와 관련해 특별영장전담법관이 전담하도록 하고, 기소 후 재판을 특별재판부가 전담하도록 하는 내용을 담고 있다. 특별재판부 구성 및 영장전담법관 임명을 위해 국회, 법원, 대한변호사협회 추천으로 구성된 9인 위원의 특별재판부후보추천위원회를 설치하도록 하는 규정도 포함돼 있다. 또 내란·외환 혐의가 확정된 사람이 소속한 정당 및 해당 범죄 행위시 소속했던 정당에 대해 정치자금법·정당법에 따라 지급되는 국고보조금을 지급하지 않도록 하는 내용도 담겼다. 사법부는 이 법안에 대해 사법권 독립 침해 우려가 있다며 반발하고 있고, 야당도 “삼권분립을 완전히 무너뜨리는, 헌법과 민주주의에 대한 정면도전”(송언석 국민의힘 원내대표)이라고 비판하고 있다.

특별재판부 설치 주장이 지속되고는 있지만 당내 공개 비판까지 제기된 터라, 민주당으로선 내란특별법 강행으로 사법부와 갈등이 불필요하게 심화되는 것은 물론 여론 역풍으로 인한 역효과를 더욱 고민하지 않을 수 없게 됐다. 민주당이 검찰개혁을 넘어 사법개혁에도 시동을 걸고 있는데 삼권분립 훼손에 대한 비판이 거세지면 거세질수록 부담이 될 수밖에 없다는 점에서다.

때문에 당 내부에선 특별재판부에 대한 신중론이 더 짙게 깔리는 분위기다. 또 다른 지도부 관계자는 “아직 법안 추진을 서두르는 상황이 아니다”라며 “구체적 일정이 얘기되는 상황도 아니다”라고 했다. 이해식 민주당 전략기획위원장은 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연해 “정치적 함의가 굉장히 많이 내포돼 있는 법률 같은 경우는 하나의 정치적 메시지로 읽는 것도 아주 현명한 방법”이라며 “내란특별재판부를 과연 설치할 수 있느냐. 저 자신도 조금은 회의적”이라고 했다. 이어 “그러나 왜 그런 주장을 하게 됐는가라고 하는 것을 저는 봐야 된다고 생각한다”며 “내란 재판에 대한 국민적 우려를 어떻게 불식시킬 것인가라고 하는 민주당의 고민 이런 것을 봐야 된다 생각한다”고 했다. 내란특별법은 지난 4일 법사위 1소위에 회부돼 계류 중이다.