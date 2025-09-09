[헤럴드경제=함영훈 기자] 강릉의 가뭄이 전국민적 논란의 도마위에 오른 가운데, 인근 동해시는 극한 가뭄으로 인한 상수도 공급의 안정성 확보를 위해 달방댐을 비롯한 수계별 취·정수시설에 대해 상시 점검을 시행한다고 밝혀 눈길을 끈다.

어떠한 경우라도 주민과 관광객들이 불편하지 않도록 물샐틈없는 대비를 하겠다는 것이다.

최근 영동지역에 극한 가뭄이 지속되고 있는 가운데, 동해시 역시 올해 들어 현재까지 내린 강우량(2025년 1~8월)은 307.7mm로 전년 대비(661.2mm) 46.5% 미만에 머물고 있다.

이에 비해 동해시민과 동해방문관광객들이 이용할수 있는 대체 용수 시설인 달방댐의 현 저수량은 442만톤(9. 5일 기준)으로 평시 대비 60% 수준을 유지하고 있어, 한국수자원공사 대응 단계별 기준상 정상 단계에 머물고 있다.

동해시가 운영 중인 3개 정수장 역시 평년 대비 원수 확보 상황이 전반적으로 양호해 현재까지는 수돗물 정상 공급에 차질이 없을 것으로 전망된다. 다만, 극한 가뭄이 연말까지 지속될 경우 대체 취수원인 달방댐의 수위가 ‘관심 단계’로 전환될 수 있어, 시는 사전 대비 차원에서 시설물 상시 점검을 강화하고 있다.

특히, 동해시는 잦은 가뭄에 대비하여 2017년~2019년까지 전천 상류(설운골 입구)에 위치한 쌍용C&E 폐쇄 취수정을 이용, 쇄운취수장까지 2㎞ 구간을 연결하는 강변여과수 개발사업을 통해 하루 1만 톤 규모의 여과수를 직접 생산하여 쇄운정수장 공급은 물론 사문정수장까지 수돗물 공급망을 구축함으로써, 현재와 같은 가뭄 상황에서도 안정적인 용수 확보로 수돗물 생산에 큰 도움을 주고 있다고 말했다.

또한 2020년부터는 이원·부곡 급수구역을 대상으로 지방상수도 현대화 1단계 사업을 추진해 노후 관로 정비와 유수율 개선에 힘써왔다. 그 결과, 과거 40%대에 머물던 평균 유수율이 현재는 60~85% 수준으로 향상됐으며, 수돗물 생산량을 일 5000t 정도 절감(10%)하는 성과를 거둔 것 또한 현재 가뭄 상황에서도 톡톡히 효과를 거두고 있는 것으로 보인다고 동해시 상시점검팀은 설명했다.

동해시는 지구온난화로 인한 잦은 가뭄에 대비하여 노후 관로 관망 정비 및 정수장 시설개량 등을 지속적으로 추진하여, 시민들에게 보다 양질의 수돗물을 안정적으로 공급할 수 있도록 상수도 고도화 사업 추진에 전 행정력을 집중해 나가겠다고 밝혔다.