구룡·성뒤 이어 백사마을 본궤도…주민 재정착 관건 오세훈 서울시장 “사회통합 상징 공간으로 재탄생” 분양·임대 통합 개발, 준공 후 임대주택도 마련

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 마지막 달동네이자 대표적인 판자촌인 노원구 중계동 백사마을이 역사의 뒤안길로 사라진다.

오세훈 서울시장은 9일 노원구 중계동 백사마을 철거현장을 찾아 사업 진행 상황을 점검하고, 이곳을 불암산과 조화를 이루는 자연친화형 명품 주거단지로 재탄생시키겠다고 밝혔다. 서울시는 이번 정비계획 변경 고시로 백사마을을 최고 35층, 26개 동, 총 3178가구(임대 565가구 포함) 규모로 확정했다.

백사마을은 1960년대 도심 철거 이주민들이 모여 형성된 대표적 판자촌으로 2009년 재개발정비구역으로 지정된 이후 주거지보전용지 문제와 사업시행자 변경 등으로 16년간 사업이 답보 상태였다. 그러나 이번 정비계획 변경으로 기존 2437가구에서 741가구를 늘려 규모를 확대해 사업성 개선과 주택공급 확대 효과를 동시에 노리게 됐다.

새 정비계획은 분양주택과 임대주택의 구분 없이 ‘소셜믹스(Social Mix)’를 도입해 다양한 소득층이 같은 생활권에서 공존하도록 설계했다. 단지 배치는 불암산 조망과 주변 경관을 고려해 건축물 높이 체계·조망축·스카이라인 등을 정교하게 계획했으며, 공공 보행통로와 오픈스페이스 중심의 커뮤니티 시설을 배치해 주거 편의와 품격을 높이는 데 중점을 뒀다.

사업성 제고를 위해 서울시는 그간 걸림돌로 작용했던 ‘주거지보전용지’를 ‘공동주택용지’로 전환하고, 용도지역 상향과 사업성 보정계수 적용 등 규제 완화를 단행했다.

무허가 건축물 거주자와 세입자들에 대해서는 이주 시 인근 임대주택 거주 지원 등 재정착 지원책을 마련했으며, 준공 이후에도 재정착을 위한 임대주택을 단지 내·외에 확보해 추진할 방침이다. 서울시 관계자는 “재개발 용지 내에 건설하는 임대주택이나 주변에 있는 임대주택을 활용하는 방안을 서울주택도시개발공사(SH)와 협의 중”이라고 밝혔다.

현재 철거 공정은 전체 1150동 가운데 611동이 완료돼 약 65% 진행률을 보이고 있다. 서울시는 올해 12월 해체공사를 마무리한 뒤 본격 착공에 들어가 2029년 준공·입주를 목표로 하고 있다. 오 시장은 이날 현장에서 “백사마을은 더 이상 달동네가 아닌 주민 편의와 삶의 질 향상을 최우선으로 다양한 세대와 계층이 벽 없이 어울려 살아가는 ‘사회통합의 상징 공간’으로 재탄생할 것”이라며 “철거·착공·준공·입주 전 과정이 신속하고 투명하게 진행되도록 하라”고 지시했다.

사업의 속도화와 함께 원주민 재정착 문제는 여전히 중요한 과제로 남아 있다. 서울시 관계자는 “세입자 가운데 약 94%는 입주가 가능하고, 전체적으로 보면 88% 이상이 입주할 수 있을 것으로 본다”며 “다만 일부는 공람 요건 불충족·SH 규정상 재산 조건 미충족 등으로 입주권을 얻기 어려운 예도 있다”라고 했다.

또한 1981년 이전 등재된 무허가 건물 등에 대해서는 분양권이 나올 수 있는 사례도 있어 최종 배분은 사업시행인가 시점에 확정될 것이라고 덧붙였다.

한편 백사마을의 재개발 확정은 구룡마을·성뒤마을 등 서울의 대표적 판자촌 정비사업이 줄줄이 가시화하는 흐름의 연장선으로 평가된다. 구룡마을은 토지와 비닐하우스 등 모든 소유권이 SH로 이전돼 내년 말 착공, 2029년 하반기 3804가구 준공을 목표로 하고 있다.

반면 정릉골·홍제동 개미마을 등은 아직 이주 진행 중이거나 신통기획 후보지 선정 대기 등으로 상대적으로 사업 속도가 더딘 곳도 있다. 국토교통부가 지난 4월 시행령·재건축 진단 기준 등을 개정해 판자촌 개발 활성화를 촉진했지만, 입주권 자격 요건과 분담금 부담으로 원주민 재정착률이 떨어지는 문제는 여전히 해결 과제로 남아 있다.