‘가을동화’를 주제로 메리골드, 제라늄 등 초화 식재

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구(구청장 정원오)는 가을을 맞이하여 일상 속 자연의 여유를 만끽할 수 있도록 ‘중랑천 피크닉장’을 재단장했다고 밝혔다.

‘중랑천 피크닉장’은 자연 풍경과 여가 공간이 조화를 이루는 정원으로 매년 봄·가을 계절 분위기에 어울리는 이색 정원을 조성하고 있다. 성동교 인근 하천변에 위치하여 지하철 2호선 한양대역에서 도보 약 5분 거리로 대중교통으로도 편리하게 갈 수 있다.

이번 가을철에는 ‘가을동화-도토리 줍줍 대작전’을 주제로 다채로운 조형물과 계절 식물을 담은 이색 정원을 조성하여 방문객들에게 생동감 넘치는 가을의 운치를 선사한다.

가을을 알리는 메리골드, 제라늄, 아스타, 포인세티아 등 계절 초화로 채워진 특화 화단을 조성하여 다가오는 가을의 정취를 미리 느낄 수 있다. 또 흩날리는 억새와 다양한 꽃들이 중랑천과 조화를 이루며 아름다운 가을 풍경을 자아낸다.

또한, 피크닉장 곳곳에는 마치 동화책 속에 있는듯한 느낌을 주는 ‘도토리를 찾는 다람쥐’, ‘가을 연못과 나룻배’ 등 다양한 조형물 배경의 포토존을 마련하여 가족, 연인, 친구들이 함께 특별한 추억을 만들 수 있도록 했다.

정원오 성동구청장은 “가을을 맞아 새로워진 중랑천 피크닉장에서 편안한 휴식과 가을의 아름다움을 만끽하시길 바란다”고 말했다.