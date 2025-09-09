18세 이하 및 제2대구치까지 지원

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 지역 내 아동·청소년의 구강건강을 지키기 위해 ‘치아홈메우기 지원사업’을 확대 실시한다고 밝혔다.

치아홈메우기 시술은 치아의 씹는 면에 형성된 홈을 메워 음식물과 세균이 쌓이지 않도록 함으로써 충치를 예방하는 방법이다.

구는 2010년 전국 최초로 치아홈메우기 지원사업 조례를 제정한 이래, 지금까지 1만4000명 이상 아동에게 시술을 지원해 왔다. 그 결과 초등학교 2학년 영구치 우식 경험률이 2017년 16.6%에서 2024년 9.0%로 감소하는 등 아동들의 구강 건강 수준이 크게 향상됐다.

이에 올해 8월부터는 지원 대상이 기존 초등학교 6학년 이하에서 18세 이하로 확대됐으며, 시술 대상 치아도 제1대구치에서 제2대구치까지 넓어졌다. 이를 통해 구는 청소년기까지 충치 예방 효과가 더욱 높아질 것으로 기대하고 있다.

시술비는 무료이며, 강북구보건소와 협력한 지역 치과병·의원에서 사전 예약 후 시술을 받을 수 있다. 협력 의료기관은 강북구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이순희 강북구청장은 “어릴 때부터 철저한 충치 예방은 평생의 구강 건강을 좌우한다”며 “이번 확대 지원을 통해 더 많은 아동·청소년이 혜택을 받을 수 있길 바란다”고 말했다.