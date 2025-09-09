[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시 3대지수가 시장 예상치를 크게 밑돈 8월 비농업 고용지표 충격을 금리 인하 기대감 강화로 소화하면서 강세 마감했다. 특히, 나스닥종합지수는 사상 최고치를 또 한 번 넘어섰다.

9일 금융투자업계에 따르면 8일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 114.09포인트(0.25%) 오른 4만5514.95에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.65포인트(0.21%) 상승한 6495.15, 나스닥종합지수는 98.31포인트(0.45%) 뛴 2만1798.70에 장을 마쳤다.

8일(현지시간)부터는 다음 주 열리는 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 연방준비제도(Fed·연준) 인사들도 공개 발언을 삼가는 ‘블랙아웃’ 기간에 들어갔다. 그만큼 시장을 움직일 만한 경기 지표나 이벤트 등이 없었다.

주요 기업의 실적 발표도 부재한 가운데 증시는 소폭 반등하며 고용 충격에 벗어나려는 모습이었다.

다만 금리인하 기대감이 강해졌음에도 고용 악화와 그에 따른 경기둔화 조짐은 투자 심리를 여전히 제약하는 요인으로 남아 있었다. 장 초반 상승폭을 가파르게 확대하던 나스닥 지수는 절반 가까이 상승분을 반납했고 다우 지수는 장 중 하락으로 전환하기도 했다.

로스 메이필드 바이어드프라이빗웰스매니지먼트 투자 전략가는 “지금은 일종의 촉매제 진공 상태”라며 “계절적으로 비수기에 시장이 사상 최고치를 기록하면서 어느 정도 하향세가 나타날 수 있다”고 말했다. 그는 “관세나 무역과 관련해 예상하지 못한 사건이 발생하지 않는 한 시장은 소비자물가지수(CPI)를 대기하게 될 것”이라고 덧붙였다.

10일에는 미국 8월 생산자물가지수(PPI), 11일에는 8월 소비자물가지수(CPI)가 나온다.

금리인하 속도가 빨라질 것이라는 기대감은 더 강해졌다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률을 69.3%로 반영했다. 직전 거래일 마감 무렵의 65.3%에서 더 높아졌다.

업종별로는 유틸리티가 1% 넘게 하락했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 혼조였다. 애플과 메타, 알파벳, 테슬라는 1% 안팎으로 하락했다.

AI 맞춤형 칩 전문업체인 브로드컴은 이날도 3.21% 올랐다. 100억달러 규모의 신규 고객을 확보했다는 소식이 낙관론에 계속 불을 지폈다.

반면 통신업체들은 약세였다. T모바일은 3.90%, AT&T는 2.33% 내렸다. 통신업체 에코스타가 무선 주파수를 스페이스X에 170억달러에 매각했다는 소식에 하방 압력이 강해졌다.

위성 주파수를 활용하려면 그간 이동통신사를 통해야 했다. 스페이스X는 이번 인수로 이를 독립적으로 할 수 있는 발판을 마련했다. 그간 스페이스X는 T모바일과 협력해 왔는데 의존도를 낮출 가능성이 제기된다.

미국 주식 및 가상자산 중개업체 로빈후드와 광고 및 앱 마케팅 업체 애플러빈은 S&P500 지수에 신규 편입된다는 소식에 주가가 각각 15.83%와 11.59% 급등했다.

반면 S&P500 편입이 유력했던 비트코인 보유량 1위 기업 스트래티지는 이번에 불발되면서 주가가 1.78% 내렸다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.07포인트(0.46%) 내린 15.11을 가리켰다.