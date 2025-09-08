시민들이 반려견과 함께 산책을 즐기고 추억을 남기며 즐겁게 보낸 주말 하루가 유기견들의 생활 환경 개선에도 이바지하게 됐다.

㈜헤럴드(대표이사 최진영)의 반려생활 뉴스레터 멍슬리레터와 반려동물 용품 브랜드 허레이(대표이사 황혜진)는 지난 7일 서울 북서울꿈의숲에서 진행된 ‘웰니스 서울(Wellness Seoul) 2025’ 행사의 하나로 컬래버레이션 부스를 운영하며 ‘렛츠 핸즈 투게더(Let’s hands together)’ 이벤트를 진행했다.

‘렛츠 핸즈 투게더’ 이벤트는 허레이가 자사 제품을 구매한 고객들이 유기동물의 위생 관리를 지원할 수 있도록 진행하고 있는 이벤트다. 허레이 제품에 동봉된 캠페인 엽서에 뚫린 발바닥 모양의 구멍에 반려동물의 발을 올려 사진을 찍은 뒤 #허레이, #핸즈투게더 해시태그를 달아 자신의 인스타그램에 올리면 허레이가 멜팅페이퍼와 자이언트페이퍼 등 유기 동물의 위생 관리를 도울 수 있는 제품을 유기동물 보호 단체에 대신 기부하는 활동이다.

허레이는 도움의 손길이 부족해 자주 씻거나 관리받기 어려운 보호소의 동물들이 각종 피부병과 진드기, 세균에 노출돼 있다는 점을 주목했다. 물티슈 등 간단한 제품을 통해 꾸준히 위생 관리를 하는 것만으로도 고통스럽고 위험한 질병들로부터 보호소 내 동물들을 보호할 수 있다는 점에 주목했다는 게 허레이 측 설명이다.

이날 참가자들은 멍슬리레터를 구독한 뒤 현장에 꾸며진 포토 존에서 자신의 반려견과 함께 사진을 찍은 뒤 즉석에서 인스타그램에 올리는 방식으로 이벤트에 참여했다. 멍슬리레터와 허레이는 이번 이벤트를 통해 사단법인 ‘동물과함께행복한세상’의 발라당 입양센터에 제품을 기부할 계획이다.

한 참가자는 “오늘 하루 강아지와 함께 놀러 온다고만 생각했는데 평소에 강아지 발을 닦아주던 물티슈가 유기견들도 닦아 준다니 정말 보람찬 하루를 보낸 것 같다”고 말했다.

이날 이벤트에 참가한 참가자들에겐 경품 추첨을 통해 허레이 제품을 체험할 수 있는 기회도 제공됐다. 모든 참가자들에게 ▷허레이 멜팅 기프트 박스(1등) ▷멜팅페이퍼+멜팅 노즈워크 장난감 세트(2등) ▷허레이 크리미타월(3등) ▷노웨이 해충방지 스프레이 미니(4등) ▷멜팅페이퍼 포터블 물티슈(5등) 등 다양한 제품을 사용해 볼 기회가 주어졌다.

2등 경품에 당첨된 참가자는 “강아지와 방문한 한 리조트에서 웰컴 선물로 받은 허레이 물티슈가 도톰하고 부드러워 이후에도 꾸준히 써 왔다”며 “오늘 많은 분들이 제품을 써보면 좋을 것 같다”고 전했다.

한편 헤럴드경제와 코리아헤럴드가 공동 주최하고 예당미디어, 보주박물관, 더클라우드가 공동 주관한 이날 행사에는 총 300마리의 반려견과 보호자들이 함께 북서울꿈의숲 산책로 한 바퀴를 돌며 다양한 미션을 수행하는 ‘느림보펫런’과 펫 강연 콘서트 등 다양한 반려동물 관련 이벤트가 진행됐다.