논현아펠바움, 강남 핵심 입지·프라이버시 강점 배우 장근석, 이해진 네이버 의장 등 보유중 SK건설 고급빌라 브랜드…삼성아펠바움 BTS 뷔

지금은 청담동, 삼성동 일대에 고급빌라들이 많이 들어서면서 예전보다 명성이 덜하긴 하지만 논현동이 원조 부촌으로 꼽히죠. 논현아펠바움이 프라이빗한 단지이기도 하고 금액 대비 내부 면적이 넓어서 연예인이나 기업가들 사이에서 선호도가 높아요. 송예준 에테르부동산중개법인 대표

[헤럴드경제=신혜원 기자] 서울 강남구 논현동은 압구정동, 서초구 방배동 등과 함께 국내 전통 부촌으로 꼽힌다. 2000년대 초중반부터 고급 빌라촌이 형성된 논현동 일대에는 최근 방송인 김종국이 62억원 전액 현금에 매수해 화제가 된 ‘논현아펠바움2차’가 있다. 강남 한복판 입지지만 그 사이에 형성된 조용하고 프라이빗한 주거 환경이 자산가들이 선호하는 논현아펠바움만의 차별화 요소로 자리잡았다.

올해 매매거래 2건…그 중 1건이 ‘김종국 신혼집’

논현아펠바움은 2007년 12월 입주한 1차(38가구)와 2011년 9월 지어진 2차(38가구)가 맞붙어있는데 올해 1·2차를 통틀어 단 2건 거래됐다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난 3월 말 논현아펠바움2차 242.16㎡(이하 전용면적)가 60억원에 매매계약을 체결했고, 한 달 뒤인 4월 말에는 같은 동 243.28㎡가 62억원에 새 주인을 찾았다.

4월에 거래된 건의 매수인이 바로 방송인 김종국이다. 김종국은 62억원 전액을 대출없이 현금으로 사들였는데 이달 한 유튜브 채널에서 “투자는 아니고 실거주 목적으로 샀고 이자 내기 싫어서 현금으로 매입했다”고 밝히기도 했다. 최근 그가 결혼 소식을 발표하기도 한 만큼 신혼집 목적으로 매수한 것으로 추정된다.

김종국의 매수로 다시금 주목받은 논현아펠바움은 고급빌라 시장에선 이미 인지도가 높은 단지다. 논현아펠바움2차에는 배우 장근석이 244.35㎡를 분양받아 아직까지 보유 중이고, 배우 신세경은 지난 2020년 244.9㎡를 보증금 27억원에 전세계약을 맺어 거주하기도 했다. 배우 류시원 또한 244.7㎡ 1가구를 분양받아 보유하다가 2015년 범 현대가 정몽익 KCC글라스 회장에게 37억5000만원에 매도했다. 네이버 창업자인 이해진 이사회 의장은 2016년 244.7㎡ 1가구를 41억원에 사들였다.

이처럼 연예계 뿐 아니라 재계 인사들 다수가 거주했거나 보유하고 있는 논현아펠바움은 ▷교통 및 생활 인프라 ▷입지적 희소성 및 프라이버시 ▷대형 타입 위주 구성 등의 강점을 갖춰 강남권의 대표적인 고급빌라로서의 입지를 지켜오고 있다.

①강남의 교통 요충지…학동로·언주로 등 주요 도로 인접

논현아펠바움이 위치한 논현동은 강남의 교통 중심지로 통한다. 강남대로와 언주로, 학동로, 봉은사로를 비롯한 강남의 주요 간선도로가 교차해 자차 이동이 편리하고, 올림픽대로, 강변북로, 동호대교 접근성이 좋다. 주로 차로 이동하는 일이 잦은 연예인, 재계인사들이 선호하는 이유이기도 하다.

자차로 이동하지 않더라도 논현아펠바움은 지하철 7호선 학동역이 도보권에 있고 7호선·수인분당선 강남구청역, 9호선 언주역 등이 인접해 있어 서울 전역으로의 이동이 수월하다.

강남 핵심 입지를 갖춘 만큼 생활 인프라 시설도 다양하다. 논현아펠바움에서 청담동 명품거리 및 갤러리아백화점, 현대백화점 본점 등 대형 상권은 자차로 10~15분 거리이고 도산공원 일대 상권도 자차로 10분만 이동하면 누릴 수 있다. 빌라 5분 거리에 학동초가 있고 강남 일대 위치한 외국인 학교 및 국제학교 접근성이 좋다. 대치동 학원가 또한 가까운 편이라 교육환경도 괜찮다는 평가를 받는다.

②복잡한 도심 속 조용한 주거 분위기…희소가치 극대화

교통·생활편의·교육 등 부동산 가치를 좌우하는 입지적 요건을 모두 갖췄음에도 도심의 번잡함에서 벗어난 고급주택가에 위치해 있다는 점은 논현아펠바움의 희소성을 배가시키는 요소다.

고급빌라 등 하이엔드 주택을 주로 중개하는 송예준 에테르부동산중개법인 대표는 “논현아펠바움이 위치한 블록은 고급빌라나 아파트들이 모여있는 쪽이다 보니 주변 자체가 조용하다”고 설명했다.

논현아펠바움1·2차 인근에는 ‘논현라폴리움’, ‘상지리츠빌’, ‘헤라하우스’, ‘아나하’ 등 고급빌라와 더불어 ‘동양파라곤아파트’, ‘논현두산위브’ ‘논현동부센트레빌’ 등 100~200가구 소규모 아파트 단지들이 자리하고 있다. 또한 5중 외벽구조가 적용되면서 외부 소음 차단 효과도 극대화됐다.

더욱이 1차, 2차 각각 38가구에 불과한 만큼 입주민들의 사생활 보호 및 보안도 철저하다. 단지 내에는 180대에 달하는 폐쇄회로(CC)TV가 설치돼 있고 게스트 전용 주차장이 따로 마련돼 있다. 피트니스시설, 스크린골프 연습실, 영화관, 연회장, 대형세탁실, 개별창고 등 호텔급 커뮤니티 시설도 갖추고 있어 입주민들이 외부로 나가지 않고도 단지 내에서 편리한 생활이 가능하다.

③대형 타입 위주…가격 이상의 주거 가치

논현아펠바움의 또 하나의 특징은 전 가구가 200㎡ 이상의 대형 타입으로 조성됐다는 것이다. 김종국이 매수한 243.28㎡도 방 4개, 욕실 3개 구성이다. 비록 구축이긴 하지만 강남권 신축 주택의 대형 타입 공급이 줄어드는 상황인 만큼 넓은 주거지를 찾는 자산가들에겐 여전히 매력적인 선택지라는 평가다. 또한 건축연한 대비 관리가 잘 돼 있어 컨디션이 좋고 층고가 3.8m에 달해 일반적인 아파트보다 상대적으로 높은 개방감을 제공한다. 일부 가구는 단독정원도 갖추고 있어 여가와 휴식공간으로 활용할 수 있다.

‘3.3㎡(평)당 1억원’ 거래가 곳곳에서 이뤄지는 강남 소재 고급주택이지만 저층·저밀도 구축빌라라는 점에서 가격은 평당 7000만원대 수준으로 가격이 형성돼 있다. 현재 시장에 등록된 매물은 논현아펠바움2차 242.16㎡ 1건 뿐인데 호가 65억원에 매물로 등록돼 있는데 평당 가격이 7641만원이다. 전세 시세는 244.9㎡가 보증금 45억원에 나와있고, 월세는 보증금 3억원에 임대료 2000만원선이다.

송 대표는 “원래 살던 분들이 쭉 사는 분위기이기도 하고 집주인들이 임대로 많이 돌리기 때문에 매물 자체가 많지는 않았다”며 “요즘은 연예인도 그렇고 기업가도 그렇고 다양하게 수요가 있어 거래가 가끔 되는 편”이라고 전했다.

SK건설 고급빌라 브랜드 ‘아펠바움’ 가치도…삼성아펠바움엔 BTS 뷔 거주

이러한 논현아펠바움의 입지적·구조적 특징 외에도 대형 건설사인 SK건설(現 SK에코플랜트)이 개발한 고급빌라 전용브랜드가 적용됐다는 점도 단지 가치를 높이는 요인으로 작용했다. ‘아펠바움(ApelBaum)’은 최고의 이상향을 의미하는 ‘아펙스 엘리지움’과 나무와 자연을 뜻하는 독일어 ‘바움’을 합성한 단어로, 자연친화적이고 품격높은 주거공간을 제공한다는 의미를 담아 SK건설이 2004년 개발했다.

아펠바움은 건설업계에 고급빌라 개발 붐이 일었던 2000년대 중반~2010년대 초반까지 삼성물산의 고급주택 브랜드 ‘라폴리움’, 상지건설의 ‘상지리츠빌’과 함께 국내 고급빌라 시장을 대표하는 브랜드로 꼽혔다.

아펠바움이 적용된 단지로는 가장 처음 준공된 ‘반포SK아펠바움’(18가구)을 시작으로 ‘방배아펠바움’, ‘삼성아펠바움’, ‘판교운중아펠바움1·2차’, ‘용인동백아펠바움1·2·3차’ 등이 있다. 다만 SK건설의 2010년대 초반 이후로는 아펠바움 신규 공급은 끊겼다. SK에코플랜트 관계자는 “브랜드는 여전히 보유하고 있지만 2010년대 초반 당시 고급빌라 개발 사업보다는 재건축·재개발 등 도시정비사업 위주로 진행한다는 기조 변화가 있어 현재는 관련 사업이 진행되고 있지 않다”고 말했다.

논현아펠바움 외에도 강남·서초 곳곳에 위치하고 있는 아펠바움 단지들 또한 수십억원을 호가하며 각 지역의 대표적 고급빌라로 자리잡았다. 특히 한강뷰를 갖춘 삼성아펠바움은 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 지난 2019년 241.83㎡를 51억원 전액 현금으로 매입해 현재까지 보유하고 있다. 또한 임세령 대상그룹 부회장은 2009년 삼성아펠바움 241.83㎡를 42억원에 매수해 2018년 48억6500만원에 매도했다. 또한 같은 면적 다른 가구에는 배우 장동건이 2011년부터 2015년까지 보증금 22억원에 거주했고, 이어 배우 이병헌·이민정 부부가 장동건이 세 들어 살던 집에 2015년부터 2017년까지 보증금 25억원에 살았다.