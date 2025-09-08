추모식 및 대한불교진흥원 창립 50주년 기념 법회 가져 장경호 회장, 전 재산 헌정 대한불교진흥원 설립 불교방송 등 불교 현대화 대중화 헌신 장세주 회장 “일제강점기, 6·25 속 업 통해 국가에 보은”

[헤럴드경제=서재근 기자] 범동국제강그룹이 대원(大圓) 장경호 회장 50주기를 맞아 추모식을 거행했다. 추모식에는 장경호 회장의 전 재산을 헌정해 설립한 대한불교진흥원 50주년을 기념하기 위해 불교계가 동참했다.

9일 동국제강그룹에 따르면 창업주 50주기를 하루 앞둔 지난 8일 서울 마포구 소재 대한불교진흥원 3층 대법당 다보원에서 ‘대원 장경호 거사 50주기 추모 및 대한불교진흥원 창립 50주년 기념 법회’를 가졌다.

대한불교진흥원에서 법회를 주관했고, 조계종 총무원장 진우 스님이 법문을 진행했다. 동국제강그룹 장세주 회장, 장세욱 부회장을 비롯해, 동국산업그룹, 한국철강그룹, 철박물관, 부산주공 등 창업주 장경호 회장의 사업에 뿌리를 함께 하고 있는 범동국제강그룹(17개 기업 및 1개 단체) 경영진 78명이 함께 했다.

장경호 회장의 손자인 장세주 동국제강그룹 회장은 추모사를 통해 “일제강점기와 6.25 전쟁의 소용돌이 속에서 사업을 시작해 민족 자본을 세우셨고, 삶의 길을 보여주신 선각자”라고 말하며, “업을 통해 민족과 국가에 보은 하고자 하셨던, 돌아가시기 전 모든 사재를 사회와 불교에 환원하셨던 큰 뜻을 기리며 추모할 수 있음에 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

대원 장경호 회장은 1899년 부산에서 태어나, 1929년 ‘큰 활을 쏘는 우리 민족’을 상징하는 ‘대궁양행’으로 사업을 시작했다. 이후 남선물산, 조선선재 등을 거쳐 사세를 넓혔고, 6·25 전쟁 직후인 1954년 민간 최초로 쇳물을 일관 생산했던 철강회사인 ‘동국제강’을 설립했다.

대궁(大弓), 남선(南鮮), 조선(朝鮮), 동국(東國) 등 그는 기업의 사명을 모두 민족과 국가를 상징하는 이름으로 지었다. 이후 설립한 동국산업, 한국철강 등까지 그의 창업정신은 지금까지 계승되고 있다. 그는 일제강점기 한가운데에서도 민족의식을 잃지 않았던 사업가였고, 전쟁의 폐허 속에서 ‘철강보국’의 창업정신으로 민간 철강산업을 일으키며 1950~1970년대까지 동국제강을 통해 우리나라 철강산업을 태동시켰다.

20대 때 불교에 귀의한 대원 장경호 회장은 사업가로 성공해서도 불교 수행과 참선으로 깨달음을 추구했고, 일상의 근면 검소함으로도 유명했다. 장세주 회장은 “대기업가이면서 쌀 한 톨, 배추 한 잎도 함부로 하지 않은 분으로 백마디 말보다 솔선수범하시며 직접 가르침을 주신 참스승”이라고 기억하며, “대원 회장님의 검약 정신은 곁에서 보고 자란 제게도 각인되었고, 후손들에게도 전하고자 노력하고 있다”고 말했다.

장경호 회장은 불서보급사(1967년), 대원정사(1970년), 불교회관˙불교교양대학(1973년) 등을 설립하고 운영해 현대 불교 발전의 초석을 다졌다. 특히, 1975년 9월 9일 별세하기 전, ‘국가와 사회, 부처님의 은혜에 보답하고자 본인 명의의 모든 사유재산을 한국불교의 중흥사업을 위해 내어놓기로 하였습니다’는 서신과 함께 모든 사재 30억원(현 시세 5000억원 규모) 상당을 나라에 헌정했다.

국가에서는 그의 뜻에 따라 1975년 8월 16일 대한불교진흥원을 설립했다. 그리고 대한불교진흥원은 1990년 불교방송(BBS)을 개국했다.

아울러 창업주의 정신은 동국제강그룹 선진 노사관계 구축으로 이어졌다. 장경호 회장은 평소 ‘동국의 사람들은 지극히 소중한 인연으로 만난 것으로 모두 평등한 관계로 존귀하니 서로 받들어야 한다’고 강조했다. 그의 정신은 이어받아 동국제강그룹 노사는 지난 1994년 국내 기업 최초로 항구적 무파업을 선언하고, 2025년까지 31년째 그 약속을 지키고 있다.

한편, 이번 행사는 동국제강그룹 ‘동국 헤리티지’ 프로젝트 일환이다. 동국제강그룹은 2025년을 동국 헤리티지의 원년으로 삼고, 2029년 동국 75주년-대궁 100주기 기념을 목표로 약 5년간 제반을 마련해 갈 계획이다.