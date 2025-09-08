[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북울진군이 추진한 ‘농촌교육농장 팜파티 지원사업’이 성과 속에 마무리되며 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 이바지했다.

군은 이번 사업을 통해 농촌자원과 농특산물을 활용한 체험형 관광 프로그램을 선보이며, 단순 방문에 그치지 않고 소비와 체험이 결합한 새로운 농가 소득 모델을 만들어냈다고 평가했다.

지난 6월 바람길꽃마을에서 열린 라벤더 팜파티는 꽃을 주제로 한 힐링 프로그램으로 가족 단위 관광객의 호응을 얻었다.

8월 왕피천엘림농장에서 열린 포도원 힐링 팜파티는 수확 체험과 가공상품 판매가 결합하여 농가 매출 증대에 실질적 효과를 거뒀다.

또한 행사 현장에서는 우리진더하기협동조합 등 지역 단체가 참여해 울진 농산물과 가공품을 알리고 판매해 농특산물 브랜드 이미지 제고와 판로 확대에도 긍정적인 성과를 냈다.

손용원 울진군 농업기술센터 소장은 “농촌관광을 기반으로 한 판로 다변화와 소득 창출은 지역 농업 경쟁력 강화와 직결된다”며 “앞으로도 농촌 특색을 살린 체험형 프로그램을 확대해 농가와 지역경제가 함께 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다.