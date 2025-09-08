[헤럴드경제=나은정 기자] 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 일가가 소유했던 학교법인 ‘웅동학원’의 사회 환원 작업이 속도를 낼 전망이다. 조 원장의 모친이 이사장직에서 물러나면서다.

8일 경남도교육청에 따르면 웅동학원은 지난 5일 이사회를 열고 이사장인 조 원장의 모친과 이사인 외삼촌의 사임을 의결했다. 이로 인해 현재 웅동학원 이사진에는 조 원장의 인척이 한 명도 남지 않은 상태다.

조 원장은 2019년 법무부 장관 후보자로 지명됐을 당시 가족이 웅동학원을 통해 사익을 챙겼다는 의혹이 제기되자 이를 국가나 공익재단에 환원하고, 모친도 이사장에서 물러나도록 하겠다고 공언한 바 있다. 이번 사임으로 6년 만에 약속이 일부 이행된 셈이다.

새 이사장으로는 웅동학원 소유의 웅동중학교 교장을 지낸 이모 씨가 선임됐다.

다만 조 원장의 모친은 당초 91억 원 상당의 웅동학원 채무를 변제한 뒤 이사장직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔으나, 채무는 여전히 해결되지 않은 상태다. 조기 사임 이유도 구체적으로 확인되지 않았다.

웅동학원의 채무는 1992∼1998년 옛 진해시 마천동에서 두동으로 웅동중을 신축·이전하는 과정에서 부지 매입과 건축공사비로 발생한 것으로 추정된다.

법인은 91억원 규모의 채무를 해결하기 위해 학교법인이 소유한 경남 창원시 진해구 두동 웅동중 주변 25만8208㎡ 규모의 토지를 매각할 계획이다.

도교육청은 웅동학원 관계자들과 토지 매각과 채무 변제 등 기존 이행각서의 이행 방안을 논의할 예정이다.