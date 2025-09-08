호주∙뉴질랜드서 ‘노블 푸드’ 승인…인지도 제고 인도 식품원료전시회·태국 식품소재전시회 참여도

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼양사는 8일부터 11일까지 호주 시드니에서 열리는 국제식품전시회 ‘Find Food Australia(FFA)’에 참가했다고 밝혔다.

FFA는 오세아니아 최대의 국제식품전시회다. 식품, 육류, 해산물, 베이커리, 유제품 등 다양한 식품 카테고리의 최신 동향과 기술을 선보인다. 올해 41주년을 맞은 이번 전시회에는 45개국 900여개 기업이 참가한다.

처음 참가한 삼양사는 대체 감미료 ‘알룰로스’의 품질과 최적의 맞춤형 솔루션을 알린다. 삼양사는 지난해 전 세계 알룰로스 생산기업 중 최초로 호주와 뉴질랜드에서 안전한 식품으로 인정하는 ‘노블 푸드(Novel Food)’ 승인을 받았다. 현재 현지에 알룰로스를 독점 공급하고 있다. 이번 전시회를 발판 삼아 브랜드 인지도를 높여 판로를 확대하겠다는 구상이다.

삼양사는 부스에서 시리얼 바와 구미 젤리를 시식샘플로 제공해 알룰로스의 이해를 도왔다. 알룰로스는 설탕 대비 70% 정도의 단맛을 내지만, 열랑은 제로인 대체 감미료이다. 삼양사는 2016년 자체 효소 기술 기반의 액상 알룰로스를 개발하고, 2021년부터 ‘넥스위트(Nexweet)’라는 브랜드로 국내외에 알룰로스를 공급하고 있다. 작년에는 울산에 종합 스페셜티 공장을 준공해 연간 1만3000톤에 달하는 국내 최대 규모의 생산시설을 구축했다.

삼양사는 스페셜티 소재의 해외 판로 개척에 집중하고 있다. 지난 3일부터 5일까지 인도에서 열린 식품원료전시회 ‘Fi-India’에서도 식이섬유 스페셜티 소재인 ‘난소화성말토덱스트린’을 알렸다. 오는 17일부터 19일까지 태국에서 개최하는 ‘Fi-Asia Thailand’에서도 스페셜티 소재를 전시한다.

난소화성말토덱스트린은 수용성 식이섬유다. 배변 활동 원활, 식후 혈당 상승 억제, 혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있다. 삼양사는 이 소재가 알룰로스와 시너지를 낼 수 있다고 보고 ‘화이버리스트(Fiberest)’라는 브랜드로 액상∙분말형 제품을 생산 중이다.

삼양사 이상훈 식품BU장은 “앞으로도 다양한 국가에서 열리는 식품전시회에 참여하는 동시에 인허가 작업을 추진해 신규 시장을 선점할 것”이라고 말했다.