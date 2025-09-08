[헤럴드경제=최원혁 기자] 비행기 출발 시간에 6분 늦어 탑승이 거부된 승객이 SNS에 비난 영상을 올렸다가 되레 역풍을 맞았다.

8일 각종 온라인 커뮤니티에 따르면 지난 7일 항공사를 비난하는 영상이 올라왔다.

여성 승객은 당시 상황이 담긴 영상을 찍어 올린 뒤 “탑승 10분 전 마감인데 5분 늦었다고, 비행기 뜬 것도 아니도 문 앞에 있고, 게이트 문 안 닫혔는데 절대 안 태워준다”며 “끝까지 문 안 열어준다. 일반석도 아닌데”라고 적었다. 그러면서 “페널티 20만원, 노쇼 30만원 등 1인당 50만원씩 금액 내고 새 표 돈 주고 끊었다”며 “우리 태우느라 지연된 거 아닌데 봐주지않고 문 닫았으면서 페널티 금액 왜 내라는 건지. 최악이다”고 했다.

영상을 살펴보면 여성 승객이 탑승구 직원을 향해 “6분 늦었는데요, 근데 출발한 거 아니니까 한 번만 해주세요”라고 요청했다. 그러자 직원은 “얘기를 해보세요. 저희 못 한다니까요. 업무 진행을 해야 하니까 매니저가 말씀 좀 해주세요”라고 난색을 보였다.

영상을 접한 누리꾼들은 ‘일반석 아니면 지각해도 되냐’, ‘본인이 늦어놓고 왜 항공사를 욕하냐’, ‘비행기 아니라 마을버스도 5분 동안 기다려주지 않는다’, ‘다른 승객들은 호구여서 일찍 오냐’, ‘해당 항공사에서는 직원 보호차원으로 고소해야 하는 거 아닌가’ 등 다양한 반응을 보였다.

특히 자신을 항공사 직원이라 소개한 한 누리꾼은 “탑승 마감을 10분 일찍하는 건 매번 늦는 승객들 때문에 정시 이륙을 못해서다. 비행기 문이 브릿지에 연결돼 있어도 출발을 위한 서류 작업을 마감하기 위함이지 승객을 기다리는 게 아니다”고 했다.

한편 해당 항공사 규정에 국제선 탑승은 출발 10분 전에 마감된다고 명시돼 있다. 국제선 예약 부도 위약금은 프레스티지석 기준 30만 원이며, 출국장 입장 후 탑승을 취소하는 경우 추가로 20만 원을 부담해야 한다.