11~14일 나흘간 대전 국립중앙과학관서 관객 창조적 감성자극, 경험의 場 펼쳐져

인공지능(AI)·예술·문화가 함께 어우러진 체험형 축제 무대가 마련된다.

국립중앙과학관은 오는 11~14일 대전 국립중앙과학관 일대에서 ‘제2회 테크콘E’(포스터)를 개최한다고 8일 밝혔다.

테크콘E는 단순 기술 강연을 넘어 첨단기술의 혁신을 문화예술과 융합, 관객이 쉽고 재미있게 경험하며 창조적인 감성을 자극하는 색다른 패러다임의 축제다. ‘테크놀로지 커넥션(Technology Connection·TechCon)’에 ‘익스텐션(Extension·E)’의 조합으로, 테크콘을 기반으로 협력 커뮤니티를 연결·확장한다는 포괄적인 개념이다.

이번 행사는 ‘AI 오디세이: 나를 깨우는 미래’라는 주제로, AI가 우리의 생활, 문화, 건강, 교육, 지역사회 등에 어떻게 스며들어 있고 어떤 변화를 가져올 수 있는지, 그 속에서 우리가 어떤 영감을 얻을 수 있는지를 다채롭게 경험할 수 있는 특별한 ‘여정’의 흐름으로 구성됐다.

첫날인 오는 11일에는 ‘AI로 과학문화와 지역을 잇다’를 실천하는 24시간 무박 AI 해커톤이 열린다. 전국에서 신청·선발된 청년과 개발자, 디자이너, 기획자, 지역 활동가 등 총 6팀이 AI를 활용한 지역 과학문화 발전과 상생 아이디어를 겨룬다.

오는 12~14일에는 본격적인 강연·공연·체험 프로그램이 시작된다. LG AI연구원, 삼성전자, 구글, KAIST, 한국전자통신연구원, 울산과학기술원 등에서 모인 14인이 AI를 주제로 대중 강연을 펼친다.

관객들은 산업·예술·건강·비전 트랙으로 구성된 각 분야에서 최신 AI 적용 사례와 생생한 경험담을 듣고 인사이트를 얻을 수 있다. 또 과학커뮤니케이터와 함께 딱딱한 형식에서 벗어나 관객들이 직접 AI 탐정이 되어 단서를 찾아 범인을 찾는 게임형 과학 추리 강연도 마련됐다.

예술과 대중문화가 어우러진 무대도 선을 보인다. 오프닝 공연인 AI 창작뮤지컬 ‘매직이프: 드리+밍’은 AI와 동화 속 주인공이 함께 꿈을 찾기 위한 모험 속으로 객석의 관객까지 끌어들인다. 특히 사이언스홀 로비에서 상시 운영되는 AI 체험부스에서는 AI필터 인생네컷 포토, 홀로매직 AI아바타, 영화·노래 창작, 미용·헬스케어, 문화유산 디지털기록 등 전 연령층이 즐길 수 있는 다채로운 AI 기술을 직접 보고 듣고 체감할 수 있다.

강연·공연·체험 프로그램과 더불어 AI 이상형 매칭과 퍼스널컬러로 만나는 색다른 남녀미팅 ‘테크콘E 스파크’가 열린다. 단순한 이성 간 만남의 장이 아닌, AI가 참가자의 성향·이미지 분석해서 매칭을 제안하고, 퍼스널컬러·바디랭귀지 진단을 통해 첫인상을 과학적으로 분석, 관계를 형성하는 기회를 얻게 된다.

권석민 국립중앙과학관장은 “과학·예술·문화가 한 자리에 융합된 축제를 즐기면서 AI 시대의 변화와 통찰을 얻는 공감의 장이 되길 기대한다”고 했다. 구본혁 기자