베이킹, 핸드드립 등 3가지... 도봉구 생활권 19~45세 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 도봉구 생활권(거주·재직·재학) 19~45세 청년의 정서적 안정을 위해 ‘2025년 청년 마음챙김 프로그램’을 운영한다.

구는 지난해 프로그램 운영 결과와 참여자 설문조사를 바탕으로 청년들이 선호하는 3가지 프로그램을 마련했다.

프로그램은 ▲베이킹 클래스 ▲핸드드립 커피 클래스 ▲반려식물 가꾸기 클래스 총 3가지다.

먼저 오는 10월 13일 ‘힐링 베이킹 클래스’가 진행된다. 프로그램에서 참여자들은 제철 과일로 타르트를 만들어 본다.

10월 20일에는 ‘핸드드립 커피 클래스’가 운영된다. 프로그램을 통해 참여자들은 원두의 맛과 향을 체험해 볼 수 있으며, 자신만의 커피 취향을 찾을 수 있다.

끝으로 10월 27일에는 ‘반려식물 가꾸기 클래스’가 예정돼 있다. 이 프로그램은 직접 식물을 심어보며 정서적 안정을 도모하는 프로그램이다.

세 프로그램 모두 수업 시간은 오후 2시부터 4시까지며, 창동 아우르네 대강당에서 진행된다.

신청은 9월 8일부터 26일까지 포스터 내 정보무늬(QR)로 하면 된다. 모집인원은 프로그램당 30명이다. 중복으로 신청할 수도 있다.

신청자가 모집인원을 넘을 경우, 추첨으로 참여자를 선정한다. 참여비는 전액 무료다.

구는 이번 프로그램 운영으로 그동안 심리적 어려움을 겪어왔던 청년들의 스트레스를 완화하고 회복탄력성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오언석 도봉구청장은 “청년들이 이번 프로그램을 통해 마음을 돌보고 일상에서 잠시 숨을 고를 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.