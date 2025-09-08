AI 비즈니스 설루션 확장 추진

LG그룹의 광고대행 게열사인 HSAD는 서울 코엑스에서 열린 세계적 아트 페어 ‘프리즈 서울 2025’에서 인공지능(AI) 도슨트를 첫 공개(사진)했다고 8일 밝혔다.

3~6일 프리즈 서울의 ‘Park Seo-Bo x LG OLED TV: 자연에서 빌려온 色’ 전시에 적용한 AI 도슨트는 관람객의 언어, 관심사, 동선 등을 반영해 동일한 작품이라도 관람객 개개인에 맞춘 해설로 개인화한 전시 경험을 제공했다. 가령 전시 부스 좌측 출입구로 들어오는 관람객에게는 좌측 작품부터 설명해 주며, 관람객이 관람 전 입력한 관심사에 따라 작가 철학이나 표현 방식 등 맞춤형 해설을 제공했다.

HSAD는 이를 위해 고(故) 박서보 화백의 작품 세계와 전시 자료, LG 올레드 기술 콘텐츠를 AI에 학습시켰다.

AI는 방대한 자료를 기반으로 해설 초안을 생성한 뒤 전시 맥락에 맞는 콘텐츠 풀을 구축하고, 이중 검증 과정을 거쳐 정보의 신뢰성을 강화했다.

여기에 관람객이 입력한 정보가 더해져, 동일한 작품이라도 각기 다른 해설을 경험할 수 있게 됐다.

HSAD는 숙련된 인력만이 가능했던 전시 해설에 AI를 도입해, 관람객의 언어 등과 관계없이 누구나 개인화된 전시 경험을 즐길 수 있었다고 설명했다.

또 AI 도슨트 솔루션을 글로벌 아트 페어, 박물관, 갤러리 등 다양한 문화 전시 현장에서 도입할 수 있도록 지원할 계획이다.

나아가 브랜드가 운영하는 체험관이나 팝업스토어 등에서도 고객 맞춤형 해설·스토리텔링 설루션으로 발전시켜 새로운 커뮤니케이션 및 비즈니스 모델로 만들어갈 방침이다.

김경진 HSAD AI사업화센터 센터장은 “단순한 전시 체험을 넘어 글로벌 전시와 브랜드 경험 공간으로 확장 가능한 새로운 AI 비즈니스 설루션으로 발전시켜 가겠다”고 말했다.

서경원 기자