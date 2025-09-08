환경부, 국회 기후특위 업무보고 기후위기 정보 통합플랫폼 구축…200년 빈도 이상 재해에 대응 2035 NDC, 대국민 공개 논의 거쳐 11월 확정

[헤럴드경제=이태형 기자]정부가 탈탄소와 재생에너지 전환을 촉진하기 위해 탄소배출허용총량의 유상할당 비율을 현재 10%에서 2030년까지 50%로 단계적으로 상향한다.

기후위험 대응을 위한 컨트롤타워로 ‘기후위기 정보 통합플랫폼’을 구축하고, 2035 국가온실가스감축목표(NDC) 수립을 위해 대국민 공개 논의 방향을 추진한다.

환경부는 8일 국회 기후위기특별위원회 제5차 전체회의에서 이같은 내용을 보고했다.

구체적인 내용을 보면, 2026년부터 2030년까지 운영될 예정인 제4차 계획기간에는 그동안 과잉 할당으로 낮아진 배출권 가격을 정상화하고 2030 목표를 달성할 수 있도록 할당계획을 수립할 계획이다.

2030년 목표에 맞춘 선형 감축경로에 따라 배출허용총량을 설정하되, 시장안정화 예비분을 도입해 배출권거래제를 실질화하고, 발전 부문의 탈탄소와 재생에너지 전환을 촉진하도록 유상할당 비중을 현재 10%에서 2030년 50%까지 단계적으로 상향한다

김성환 환경부 장관은 “기업들의 온실가스 감축 투자를 활성화하고, 증가된 유상할당 수입금을 기업 등에 지원해 산업의 탈탄소 경쟁력 강화에도 기여하겠다”고 말했다.

환경부는 또 제4차 국가 기후위기 대응(적응)대책으로 180여개 시스템에 산재한 기후위기 관련 정보를 한 곳에 모아 통합적으로 제공하는 ‘기후위기 정보 통합플랫폼’을 구축하는 등 컨트롤타워 역할에 나설 계획이다.

이와 함께 향후 200년 빈도 이상의 재해에 견딜 수 있게 사회기반시설의 설계기준을 개선하고, 기후위기 피해 실태 조사를 전국으로 확대해 현장 체감도가 높은 취약계층 맞춤형 지원도 추진한다

지난해 8월 헌법재판소가 2031년부터 2049년까지 감축 경로를 설정하라고 내린 결정과 관련해 환경부는 NDC 수립을 위해 범국민공개 논의를 추진한다.

산업계(40%대 후반), 선형 경로(53%), 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC, 61%), 시민사회(67%) 등 서로 다른 감축 경로를 포함한 모든 쟁점을 공개하고, 이번 2035년 NDC 수립과 연계해 장기 감축경로를 범국민 공개 논의 형태로 추진한다는 계획이다..

김 장관은 “새 정부 5년의 기후위기 대응은 인류가 직면할 지구적 환경 변화와 향후 우리 사회·경제의 명운을 좌우한다”며 “온실가스 감축, 재생에너지 확대, 생태계 보전을 한 부처 내에서 종합적으로 고려하는 의사결정으로 기후환경 정책과 에너지 정책의 시너지를 높일 것”이라고 말했다.