9월 8일부터 26일까지 ... 구민광장 영화 관람 사진, SNS 인증하면 경품 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 마포 구민광장에서 열린 ‘도심 속 포레시네마 – 엄빠랑 영화 광장’을 기념, 누구나 참여할 수 있는 ‘엄빠랑 영화광장 사진인증 이벤트’를 9월 8일부터 26일까지 진행한다.

이번 이벤트는 지난 8월 26일부터 구민광장에서 열리고 있는 ‘엄빠랑 영화 관람’ 프로그램이 높은 호응을 얻음에 따라 구민들이 한여름밤의 추억을 사진으로 남기고 공유할 수 있도록 마련됐다.

마포구는 지난 7월 1일 구청사 외벽에 대형 ‘미디어 캔버스’를 설치, 구민 누구나 문화를 즐기고 소통할 수 있는 ‘열린 영상광장’으로 공간의 개념을 확장해 새로운 문화공간을 조성했다.

이를 활용해 가족과 함께 특별한 여름밤을 보낼 수 있도록 마련된 ‘엄빠랑 영화광장’은 야외 영화제로 기획돼 구민들의 큰 호응을 얻고 있다.

그동안 겨울왕국, 주토피아, 모아나 등 인기 애니메이션이 상영, 이제 ▲9월 8일 ‘코코’ ▲9월 12일 ‘인사이드아웃’ 등 2편의 상영만을 남겨두고 있다.

참여를 원하는 구민은 ‘엄빠랑 영화광장’ 참여 인증사진 3장 이상을 필수 해시태그 #마포엄빠랑영화광장과 함께 개인 SNS에 게시한 뒤 온라인 신청서(네이버 폼)를 작성하여 제출하면 된다.

참여자 가운데 총 100명을 추첨해 모바일 커피 쿠폰을 증정하며, 당첨자는 10월 1일에 발표될 예정이다.

이벤트와 관련한 자세한 사항은 마포구청 문화예술과로 문의하면 된다.

박강수 마포구청장은 “도심 속에서 온 가족이 함께 즐기는 영화제가 큰 호응을 얻은 만큼, 이번 사진인증 이벤트를 통해 구민들이 추억을 기록하고 나누며 작은 선물도 받아 가시길 바란다”며 “앞으로도 구민광장을 통해 일상 속에서 문화를 누릴 수 있는 기회를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.