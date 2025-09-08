- 하반기 주택시장 전망 설문조사 49% 상승 전망…핵심지역 아파트값 회복 등 요인

- 서울 ㎡당 분양가 2000만 원 돌파…더 오를 여지 충분해

- 탑석 푸르지오 파크7 넉넉한 수납공간, 다양한 커뮤니티 시설 마련해 관심 이어져

하반기 주택시장이 다시 활기를 띨 전망이다. 경기 둔화와 정부의 규제 등으로 위축됐던 매수 심리가 점차 회복되는 가운데, 핵심 지역의 집값 반등 움직임과 미국의 기준금리 인하에 따른 우리나라 역시 추가 금리인하 가능성 등이 맞물리며 “지금이 내 집 마련의 적기”라는 인식이 확산되고 있는 상황이다.

실제 최근 부동산114가 전국 961명을 대상으로 실시한 ‘2025년 하반기 주택시장 인식 설문조사’에 따르면, 전체 응답자의 49%가 하반기 주택 매매가격이 상승할 것이라고 응답했다. 이는 2021년 하반기(62%) 이후 가장 높은 수치이자, 직전 조사와 비교해도 매매가격이 상승 응답이 17%p 증가한 결과다. 반면 하락 전망은 13%로 4년 내 최저치를 기록한 것으로 확인됐다.

응답자들이 꼽은 상승 요인으로는 ▲서울·수도권 핵심 지역 아파트값 회복 ▲기준금리 추가 인하 가능성 ▲정부의 규제 완화 기대감 등이 있었다. 이는 그동안 탄핵정국, 새정부 출범 등 혼란스러운 상황에 따른 관망세에 머물렀던 수요자들이 점차 행동으로 옮길 채비를 하고 있다는 해석이 가능하다.

여기서 주목할 점은 집값뿐 아니라 분양가에 대한 우려 역시 커지고 있다는 점이다. 실제로 최근 5년간 경기도 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 2021년 1386만 원에서 2024년 1982만원으로 급등했다. 올해는 2017만원을 기록하며 처음으로 2000만원 선을 넘어섰다.

서울의 분양가의 경우에는 ㎡당 분양가가 2000만 원을 돌파한 것으로 확인됐다. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 결과 8월 서울 아파트의 ㎡(전용면적 기준)당 분양가격이 2007만 원을 기록한 것으로 나타났다.

분양가 상승흐름은 계속 이어질 것으로 보인다. 물류비·금융비용 등 기타 비용 상승이 이어지고 있는데다 2026년 최저임금 인상, 제로에너지 건축물 의무화, 각종 규제 강화 등으로 인해 분양가는 향후에도 상승 압력을 받을 가능성이 크다는 분석이 나온다. 이에 따라 업계에서는 실수요자들이 시장 흐름에 맞춘 ‘타이밍 전략’을 고려할 필요가 있다 언급한다.

한 업계 관계자는 “집값이 오를 것으로 생각하는 사람들이 많아지는 가운데 분양가 역시 다양한 외부 요인에 의해 상승할만한 여지가 충분한 상태”라며 “이 같은 추세가 계속된다면 실수요자 입장에서는 시간이 지날수록 더 높아진 집값을 마주해야 하는 만큼, 상황을 면밀히 살펴 분양시장에 나오는 단지를 먼저 잡는 것이 현명한 선택이 될 수 있겠다”고 말했다.

이런 가운데 브랜드 대단지가 공급 중에 있어 많은 분들의 이목을 집중시키고 있다.

대우건설이 경기도 의정부시에서 935세대 대단지로 선보이고 있는 ‘탑석 푸르지오 파크7’가 그 주인공이다. 단지는 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 935세대로 조성된다. 전 세대가 실수요자의 선호도가 높은 전용 84㎡ 이하의 중소형으로만 구성된 것이 특징이다.

‘탑석 푸르지오 파크7’는 금일 2순위 청약을 진행한다. 의정부시에 거주하거나 경기도 및 서울특별시, 인천광역시에 거주하는 만 19세 이상 성인이라면 청약에 참여할 수 있다.

이 단지는 입주민들이 쾌적한 삶을 즐길 수 있도록 일조권과 조망권을 극대화했다. 세대 내부는 타입별로 채광과 통풍이 용이한 구조 위주로 설계되었으며, 전 타입에 드레스룸과 다용도실을 마련했다. 특히 전용 84㎡ 이상에서는 현관창고와 팬트리 등을 갖춰 넉넉한 수납공간을 확보했다.

게다가 입주민들이 단지 내부에서 여가시간 및 취미생활을 즐길 수 있도록 다양한 커뮤니티 시설도 마련했다. 입주민의 건강을 위한 피트니스클럽, 골프클럽, 스크린골프, G/X클럽이 조성된다. 또한, 입주민들끼리 편안하게 이야기를 나눌 수 있는 그리너리카페(작은도서관), 그리너리스튜디오(오픈독서실), 시니어클럽(경로당)도 갖췄다. 이외에도 YBM영어도서관, 독서실 등 교육특화 시설도 함께 갖췄다.

여기에 단지명에서도 확인할 수 있듯이 아쿠아 포레스트, 워터 플레이파크 등 7개의 공원을 배치해 단지 내에서 쾌적한 여건을 확보했으며 지상에 차가 없는 단지로 조성해 입주민에게 안전한 보행공간이 제공된다. 이외에도 서울시립대 조경학과 김영민 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 다양한 수경시설과 주변 산지와 숲을 연결하는 산책로 등 차별화된 프리미엄 조경공간을 제공할 계획이다.

한편, ‘탑석 푸르지오 파크7’은 교통여건도 우수해 서울으로의 이동이 수월하다. 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 7호선 탑석역(예정)도 인근에 위치한다. 특히 7호선 탑석역(예정)을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 약 50분 대 도달이 가능하다. 7호선 연장선은 서울 도봉산역에서 양주 옥정지구까지 15.3㎞ 연장하는 노선으로 오는 2027년 개통 예정이다.

차량으로 이동 시 구리-포천 고속도로 동의정부IC와 민락IC로 진입도 수월해 차량을 이용한 서울 진입이 용이하다. 동의정부 IC를 통해 구리~포천 구간을 이용할 수 있으며 강동고덕IC를 통해 서울 강남권 지역 및 세종시 등 서울 접근성 및 광역 접근성까지 갖췄다.

‘탑석 푸르지오 파크7’은 생활 인프라 역시 좋다. 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 롯데시네마, 메가박스 등 다수의 대형 생활편의시설이 반경 3km 내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 또한 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초∙중∙고교도 주변에 자리잡고 있어 교육환경도 뛰어나다.

‘탑석 푸르지오 파크7’ 견본주택은 경기도 의정부시 용현동 일원에 위치하며 입주예정일은 2029년 3월이다.