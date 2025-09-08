공단 111개월·부산시 84개월 ‘입장 차’

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시와 가덕도신공항건설공단 등이 가덕도신공항 부지조성 공사 기간을 두고 장시간 토론을 벌였지만 입장 차만 확인한 채 결론을 내지 못했다.

가덕도신공항건설공단(공단)은 지난 4일 부산 강서구 본사에서 가덕도신공항 공사 적정 공기와 관련한 토론회를 열었다. 이 자리에는 공단, 부산시, 가덕도신공항 기본 설계·계획 업체 관계자가 모여 6시간가량 열띤 토론을 벌였다.

공단 측은 자체 검토 결과 연약지반 처리와 공사에 필요한 가설 도로 조성 등을 고려할 때 111개월이 필요하다는 의견을 냈다. 이는 짧은 공사 기간 등을 이유로 사업에서 손을 뗀 현대건설이 제시한 108개월(9년)보다 다소 긴 것이다.

이에 대해 부산시는 기존 용역 조건 중 하나인 공사 기한 84개월(7년)은 1년 8개월간 153억원을 들인 기본계획 수립 용역 등과 60여 차례 전문가 자문회의를 거쳐 도출한 결과로 정부가 제시한 국민과 한 약속이라고 강조했다. 연약지반도 공기 안에 충분히 처리할 수 있다고 반박했다.

공단이 공사 기한 연장을 검토하는 것은 재입찰 시 건설사가 참여하지 않는 것을 우려하기 때문으로 알려졌다. 반면 부산시는 일단 공기 84개월을 조건으로 하는 재입찰을 조속히 실시한 뒤 공사 과정에서 불가피한 사정으로 공사 기한이 늘어나는 것은 조정할 수 있다는 입장이다.

부산시 관계자는 “기존 입장만 재확인하는 자리였다”고 말했다. 공단은 “검토한 공기 111개월은 확정된 것이 아니다”다“라며 “관계기관·전문가 의견 수렴과 국토교통부와의 최종 협의 후 적정 공사 기간을 발표할 예정”이라고 밝혔다.