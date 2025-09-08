[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)가 각종 재난과 위기 상황에 신속하게 대응하기 위한 ‘재난안전상황실’을 새롭게 구축했다고 8일 밝혔다. 재난 안전상황실은 24시간 운영된다.

디지털 스크린 기반 통합관제를 통해 관내 교통 흐름, 기상 정보, 주요 시설 현황 등을 확인할 수 있다. 통합플랫폼을 활용해 재난위험시설 및 취약지역을 실시간 모니터링한다. 또 사고 발생 시 국가재난관리시스템과 재난안전통신망을 통해 경찰서, 소방서과 협조체계를 가동하고, 재난문자를 활용한 주민 전파 체계도 함께 운영된다.

그동안 분리되어 운영되던 주·야간 근무체계를 통합하고 상황 대응의 연속성과 일관성을 확보하고, 365일 24시간 상주하는 전담인력을 배치했다.

이기재 양천구청장은 “첨단 재난상황시스템 구축과 24시간 상시 운영체계를 통해 양천구의 재난 대응 역량을 한 단계 끌어올려 구민이 안심하고 생활할 수 있는 ‘안전한 도시’를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.