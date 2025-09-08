호주 태즈메이니아 청정 맥아·홉 100% 캐릭터 IP ‘다이노탱’ 협업 디자인 눈길

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이트진로는 프리미엄 한정판 맥주 ‘테라 싱글몰트 에디션(사진)’을 8일 출시한다고 밝혔다.

지난 2022년 국내 라거 최초의 싱글몰트로 선보인 ‘테라 싱글몰트 에디션’은 ‘1년에 단 한번 만날 수 있는 라거 맥주’라는 콘셉트로 4년째 선보이고 있다.

제품은 섬의 40%가 유네스코 세계자연유산으로 지정된 호주 태즈메이니아 섬에서 자란 보리와 홉을 100% 사용했다. 제맥 과정은 100년 넘는 전통을 자랑하는 현지 제맥소 ‘조-화이트 몰팅스(Joe-White Maltings)’와 협업했다. 패키지에 삽입된 QR코드를 통해 ‘보리-몰트-맥주’로 이어지는 전 과정을 소비자가 직접 확인할 수 있다.

특히 올해는 IPX(구 라인프렌즈)가 전개하는 캐릭터 다이노탱(DINOTAENG)과 패키지 협업을 통해 한정판의 가치를 높였다. 355㎖와 500㎖ 캔 2종으로 선보인다.

하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “청정 원료로 만든 테라 싱글몰트 에디션을 매년 한 번만 한정 출시하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 마케팅을 지속할 것”이라고 전했다.