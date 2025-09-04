[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘박근혜 정부 국정농단 사건’의 주범 최서원(개명 전 최순실)씨의 조카 장시호(46·여) 씨가 투신을 시도했다가 난간에 걸려 구조됐다.

4일 소방 당국 등에 따르면, 장 씨는 이날 오전 6시께 서울 강남구에 있는 주택 12층에서 투신했다. 11층 난간에 걸려 구조됐고, 큰 외상 없이 병원에 이송된 것으로 전해졌다.

당국은 장 씨의 극단적 선택 시도 여부와 타살 혐의점 등 구체적인 경위를 확인 중이다.

장 씨는 국정농단 사태 당시 대기업과 공기업 등을 상대로 최 씨와 함께 운영하던 한국동계스포츠영재센터를 지원하도록 강요한 혐의 등으로 2017년 1심에서 2년 6개월 징역형을 선고받았다. 2018년 항소심에선 영재센터를 운영하며 국가보조금을 가로챈 혐의가 무죄로 판단돼 징역 1년 6개월로 형량이 줄었다.

2심 재판에서 장 씨는 “죄가 너무 커서 감히 용서해달라는 것이 양심없는 일이란 것을 잘 알지만, 죄인이기 전에 한 아이의 엄마”라며 “저는 대한민국 어디에서도 부정할 수 없는 죄인이다. 아이에게 제가 해줄 수 있는 것은 국민에 진심으로 용서를 구하는 것이다. 평생 가슴에 잘못을 깊이 새기면서 잊지 않으며 살겠다”고 했다.