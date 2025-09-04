[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역에서 마약 밀수 및 유통시킨 일당이 무더기로 경찰에 검거됐다.

대구경찰청 형사기동대는 해외에서 밀수한 마약류를 텔레그램 채널 3곳을 통해 전국 각지에 유통한 혐의 등으로 매총책 6명과 국내 유통책, 운반책 등 17명을 구속했다고 4일 밝혔다.

또 마약류 관리에 관한 법률위반 등의 혐의로 운반책과 구매대금 결제대행업자, 구매자 등 40명을 불구속 입건하고 베트남 국적의 해외 밀수책 1명에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다.

이들은 지난해 7월부터 1년여간 베트남 등에서 들여온 필로폰, 케타민, 합성 대마 등 마약류 70여㎏을 텔레그램 3개 채널 통해 불특정 다수에게 판매하며 60억원가량의 불법 수익을 올린 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 이들은 유통책 및 운반책을 통해 야산(창고)과 아파트 급수기함, 전기계량기함 등 전국 2000여곳에 마약을 은닉하고 가상자산으로 대금을 입금하면 해당 장소의 지도와 위치, 사진으로 알려주는 방식으로 유통·판매한 것으로 드러났다.

경찰은 수백억 원대 마약과 범죄수익금은 압수했다.

경찰 관계자는 “이번 사건 범행에 가담한 이들과 구매자에 대한 추가 수사를 계속 진행할 예정”이라며 “온라인 마약수사 전담팀을 중심으로 온라인 마약류 유통범죄에 대한 강도 높은 대응을 앞으로도 이어나갈 방침”이라고 말했다.