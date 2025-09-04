[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군의회는 지난 3일 사회복지공동모금회가 운영하는 ‘착한일터’에 가입했다.

이날 행사에는 심상휴 의장을 비롯한 의원들과 손병일 경북사랑의열매 사무처장, 서옥자 나눔봉사단 단장 등 9명이 참석했다.

‘착한일터’는 사회복지공동모금회에서 진행하는 직장인 정기기부자를 발굴하는 대표 프로그램으로, 기업 또는 단체 임직원 5인 이상이 매월 5000원 이상을 정기적으로 기부하여 지역사회 나눔을 실천하는 사회공헌 프로그램이다.

이번 착한일터 가입을 통해 모금된 기부금은 청송군 내 복지 사각지대에 놓인 어려운 이웃과 다양한 지역 복지사업을 지원하는 데 사용될 예정이다.

손병일 경북사랑의열매 사무처장은 “청송군의회의 솔선수범이 지역 내 다른 기관과 단체들에게도 좋은 영향을 미쳐 청송군 전체가 나눔을 실천하는 따뜻한 공동체가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

심상휴 청송군의회 의장은 “청송군의회가 착한일터에 가입해 지역사회 나눔 실천에 동참하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “의원들의 자발적인 참여로 시작된 이번 기부활동이 청송군민들에게 나눔의 모범을 보이고 지역사회가 더욱 따뜻해지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.