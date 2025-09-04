[헤럴드경제=김성훈 기자] 설탕을 대신해 단 맛을 내기 위해 탄산음료 등에 사용되는 인공 감미료가 뇌의 노화를 촉진해 사고력·기억력엔 악영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

3일 국제 학술지 뉴롤로지에 따르면, 브라질 상파울루 대학교 클라우디아 키미에 수에모토 박사팀이 8년 동안 브라질 공무원(평균 나이 52세) 1만2772명을 추적 조사한 결과, 이 같은 결론을 얻었다.

연구팀은 감미료를 많이 섭취한 그룹과 그렇지 않은 그룹을 비교한 결과 감미료를 더 많이 섭취한 그룹의 인지 기능 저하 속도가 62%나 빨랐다. 이는 뇌 노화를 1.6년 앞당긴 것과 비슷한 결과라는 설명이다.

연구팀은 “감미료를 많이 섭취한 그룹은 그렇지 않은 그룹보다 기억력, 언어 유창성, 전반적 인지 기능이 더 빠르게 떨어지는 경향이 나타났다”고 했다. 특히 60세 미만 성인에게서 이 같은 경향이 뚜렷하게 관찰됐다고 한다.

이들이 섭취한 감미료는 아스파탐, 사카린, 아세설팜, 에리트리톨, 소르비톨, 자일리톨 등이었다. 저칼로리 표방한 이른바 ‘제로’ 식품에 들어간다. 연구진은 “저칼로리·무칼로리 감미료는 건강한 대안처럼 여겨지지만 장기간에는 뇌 건강에 해로울 수 있다”면서 “뇌 건강을 생각한다면 설탕 대신 인공 감미료를 먹을 것이 아니라 꿀이나 메이플 시럽 등을 쓰는 것이 더 좋을 것”이라고 했다.

인공 감미료가 건강에 오히려 나쁘다는 연구 결과는 속속 나오고 있다. 제2형 당뇨병, 암, 심장 질환, 우울증과 치매 위험을 높일 수 있고, 장을 손상시킬 수 있다는 지적이 있었다. 지난달에는 호주 모나쉬대학, RMIT대학, 빅토리아암위원회 등 공동 연구팀이 14년간 호주 성인 3만6000명 이상을 대상으로 진행한 연구 결과, ‘제로 콜라’ 등 인공 감미료를 사용한 음료가 기존 설탕 음료보다 당뇨병 발병 위험을 높인다는 연구 결과가 공개되기도 했다.

이번 연구 결과에 국제감미료협회(ISA) “감미료는 안전하다는 과학적 합의가 이미 확립돼 있다. 이번 연구는 ‘관찰 연구’일 뿐이며, 통계적 연관성만 보여줄 뿐 인과관계를 입증하지 못한다”고 성명을 냈다.