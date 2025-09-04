[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]정명근 화성시장이 4일 자신의 SNS를 통해 “우리 화성특례시는 흔히 ‘대한민국의 축소판’이라 불립니다. 첨단산업이 빠르게 성장하는 동시에 송산포도, 수향미와 같이 전국 최고 수준의 맛과 품질을 자랑하는 농산물도 풍부합니다”라고 밝혔다.

정 시장은 “오늘은 국회에서 열린 ‘특별한 농업인과 함께하는 빛나는 화성’ 직거래장터에 함께했습니다. 평소 로컬푸드 직매장이나 동네에서 늘 접하던 화성의 대표 농산물을 국회에서 직접 소개할 수 있어 더욱 뜻깊은 자리였습니다”고 했다.

이어 “황명선 최고위원님을 비롯해 권칠승, 송옥주, 전용기, 이준석, 민병덕, 김문수 의원님과 국회 보좌진 여러분께서 송산포도를 맛보시며 “지금까지 먹어본 포도 중 가장 맛있다”라고 말씀해 주실 때는 저 역시 화성의 한 사람으로서 큰 자부심을 느꼈습니다”고 했다.

그러면서 “앞으로도 우리 화성의 자랑인 송산포도와 수향미, 그리고 다양한 특산물들이 전국으로 뻗어 나갈 수 있도록 판로 확대와 지원에 최선을 다하겠습니다”고 덧붙였다.