[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시립박물관은 오는 6일부터 7일까지 이틀간 ‘가을 소풍 9월 노리길 숲속마켓’을 개최한다.

이번 숲속마켓은 단순한 장터를 넘어 가족 단위 소풍객과 관광객 모두가 자연 속에서 쉬고 즐길 수 있는 ‘숲속 피크닉 마켓’으로 꾸며진다.

숲길 곳곳에는 인디언 텐트, 해먹, 캠핑의자와 테이블이 마련돼 방문객이 잠시 앉아 쉬며 여유를 즐길 수 있다.

아이들을 위해서는 숲속 모험을 체험할 수 있는 트리 클라이밍, 어드벤처 놀이터가 준비돼 있다.

또한 이번 마켓에는 친환경 셀러와 핸드메이드 작가들이 참여해 재사용·재활용 제품, 개성 있는 수공예품을 선보인다.

부모와 아이가 참여해 함께 즐기며 특별한 추억을 만들 수 있는 수 있는 다양한 만들기 체험 부스도 확대 운영된다.

속초시 친환경과의‘재활용품 교환 이벤트’도 진행된다.

우유팩 10개를 가져오면 휴지 1롤, 폐건전지 10개를 가져오면 새 건전지 1세트를 받을 수 있어 즐거움 속에서 환경을 지키는 작은 실천까지 경험할 수 있다.

행사장에서는 관람객이 속초시립박물관 카카오톡 채널을 친구 추가하면 신문지로 만든 친환경 종이가방을 무료로 증정하는 이벤트도 진행된다.

이병선 속초시장은 “노리숲길 숲속마켓은 시민과 관광객 모두에게 특별한 힐링의 시간을 선사하고 속초의 자연과 문화를 동시에 체험하는 행사”라며 “많은 분들이 숲속마켓에서 잊지 못할 가을 소풍을 즐기시길 바란다”고 했다.