[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]한국지역난방공사(사장 정용기) 김해지사는 4일 경남에너지(주)와 ‘탄소 중립 실현 및 신재생에너지 확대’를 위한 상생 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

경남에너지(주) 5층 대회의실에서 개최된 이번 협약은 정부가 추진하는 2050 탄소중립 실현 및 에너지 효율 향상에 기여하기 위해 추진되었으며, ▷ 경남에너지의 연료전지 발전사업 관련 열에너지 활용 협력 ▷ 탄소중립 실현을 위한 에너지 신사업 발굴 ▷ 민(경남에너지)·관(김해시)·공(한국지역난방공사) 협력을 통한 지역내 ESG 생태계 조성 등 환경과 공존 가능한 시스템 구축을 주요 내용으로 한다.

한난 김해사업소 주인수 지사장은 “국가 온실가스감축목표(NDC) 달성에 기여하고 효율적인 에너지 공급을 위해 신재생 열에너지 활용을 위한 상생 협력에 최선의 노력을 다하겠다”라고 강조했다.

경남에너지(주) 최정운 신성장사업 본부장은 “도시가스 공급 기반을 넘어 수소연료전지 등 신재생분야로 사업 영역을 확장해, 지역사회와 함께하는 지속가능한 에너지 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

협약을 계기로 양 기관은 경남지역의 친환경 전력·열공급 기반을 강화하여, 저탄소·친환경 그린 전환을 선도할 계획이다.