[헤럴드경제=박혜림 기자] “애플빠도 홀리더니…삼성, 더 싼 폰 내놨다”

삼성전자가 최신 갤럭시 인공지능(AI) 기능을 탑재한 갤럭시S25 FE(팬에디션)를 공개했다. 갤럭시S25 FE는 삼성전자의 플래그십 라인업 갤럭시S25 시리즈의 저가형 모델이다. 애플 아이폰 사용자마저 현혹하며 역대 갤럭시 S 시리즈 가운데 최단기간 300만대 돌파에 성공했다. 플래그십 제품 대비 20만원 가량 저렴한 저가형 S25 모델이 플래그십의 인기를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

삼성전자는 4일(현지시간) 독일 베를린 IFA에서 One UI 8을 탑재한 갤럭시S25 FE를 선보였다.

갤럭시S25 FE는 이날부터 미국, 영국 등에 순차 출시된다. 국내는 19일 출시 예정이다. 네이비, 아이스블루, 제트블랙, 화이트 등 4가지 색상을 고를 수 있다. 출고가는 공개되지 않았지만 FE 라인업이 통상 100만원 이하에 책정되는 것을 상기하면 90만원 대에 판매될 전망이다. 256기가바이트(GB) 용량 기준 갤럭시S23 FE는 84만 7000원, 갤럭시S24 FE는 94만 6000원이었다. 이는 해당 플래그십 기본 모델 대비 20만원 가량 저렴한 수준이다.

갤럭시S25 FE는 합리적인 가격에 플래그십 수준의 혁신 AI 기능을 누릴 수 있는 것이 특징이다. ▷One UI 8 기반의 최신 갤럭시 AI 기능 ▷진화된 셀피 및 AI 기반 편집 경험 ▷향상된 성능 등을 갖췄다.

먼저 갤럭시 S25 FE는 One UI 8 기반의 최적화된 갤럭시 AI를 기본 탑재했다. 이에 사용자는 터치·음성·시각 등 다양한 입력 수단으로 디바이스와 더욱 직관적인 멀티모달 상호작용을 경험할 수 있다.

또 ‘제미나이 라이브’(Gemini Live)로 친구와 대화하듯 음성으로 질문하고 여러 앱을 오가며 실행할 필요 없이 상황에 맞는 답변을 즉각적으로 얻을 수 있다.

삼성전자는 개인화된 AI 기반 기능을 안전하게 사용할 수 있도록 신규 보안 솔루션인 ‘킵’(KEEP)도 도입했다. 킵은 기기의 보안 스토리지 영역 내 앱별로 각기 다른 암호화 키를 생성한다. 암호화된 정보로 개별 보호를 받을 수 있는 것은 물론, 각 앱은 자신의 민감한 정보에만 접근할 수 있다. 사용자의 개인정보와 설정값 등 개인화 데이터는 온디바이스에서 ‘녹스 볼트’(Knox Vault)로 안전하게 보호된다.

갤럭시 S25 FE는 AI 기반의 ‘프로비주얼 엔진’(ProVisual Engine)도 탑재했다. 이를 통해 다양한 환경에서도 선명하고 생생한 사진과 영상을 손쉽게 촬영할 수 있다. 아울러 전면에 1200만 화소 카메라를 최초 적용해, 생동감 있는 셀피 촬영을 지원한다. 갤럭시 AI만의 강력한 편집 기능도 넣어, AI 기반 사진, 영상 감상·편집 기능도 편리하게 즐길 수 있다.

삼성전자는 이날 갤럭시S25 FE 공개함에 따라 올해에만 벌써 세 번째 S25 시리즈를 선보였다. 올해 2월7일 갤럭시S25 시리즈를 출시했고, 두 달 뒤인 5월23일 갤럭시S25 엣지를 출시했다.

이 가운데 갤럭시S25 플래그십 라인업은 전 세계적으로 흥행 돌풍을 불러 일으키며 점유율 상승을 이끌어냈다. 전작인 갤럭시S24보다 두 달 이상 빨리 300만대 판매를 돌파하며 최단 기록을 다시 썼다.

완성도 높은 디자인과 혁신 AI 기능을 바탕으로 아이폰 선호 현상이 두드러지던 젊은 층의 마음을 돌리는 데 성공했다. 올해 1~7월에는 국내에서 처음으로 스마트폰 시장 점유율 80%를 기록했다. 인도 시장에서도 초고가 스마트폰 시장 점유율에서 처음으로 애플을 앞질렀고, 일본 시장에서도 전년 동기 대비 출하량을 60% 늘리며 시장 점유율 10%를 기록했다.

시장조사업체 카운터포인트리서치는 보고서를 통해 “최근 젊은 층들 사이에서 삼성 갤럭시 플래그십 스마트폰에 대한 수요가 어느정도 높아지고 있다”고 말했다.

삼성전자는 갤럭시S25 FE가 합리적인 가격에 갤럭시S25의 기능을 사용하고자 하는 소비자들에게 좋은 선택지가 될 것으로 기대하고 있다.

김정현 삼성전자 MX사업부 부사장은 “삼성전자는 더욱 직관적이고 개인화된 최신 갤럭시 AI 경험을 더 많은 사용자에게 제공하고자 한다”며 “사용자의 취향과 맥락을 이해하고, AI 기반의 촬영 및 손쉬운 편집 경험을 통해 일상에서 편리함과 창의성을 발휘할 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.