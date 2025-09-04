중환자실에서 치료 중 퇴원까진 수일 걸려 본사 “리뉴얼 강요 없었다”

[헤럴드경제=안세연 기자] 서울 관악구에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 A(41)씨가 중환자실에서 치료받고 있는 가운데, 경찰은 그가 퇴원하는대로 신병을 확보하기로 했다.

서울 관악경찰서는 A씨가 치료를 마치는 대로 살인 혐의로 체포해 구체적인 사건 경위를 조사할 예정이라고 4일 밝혔다. 인근 병원 중환자실에서 치료받고 있는 A씨는 퇴원까지 수일이 걸리는 상황인 것으로 알려졌다.

약 2년간 관악구 조원동에서 프랜차이즈 피자가게를 운영한 A씨는 전날 본사 직원 B(49)씨, 인테리어 업자이자 부녀지간인 C(60)씨와 D(32)씨 등 3명을 숨지게 했다. 범행 후 스스로 목숨을 끊으려던 A씨도 크게 다쳤다.

A씨는 범행을 시인하며 가게 인테리어 문제를 두고 피해자들과 갈등을 빚어왔다고 밝힌 것으로 전해졌다. 범행 당일에도 말다툼이 벌어졌다고 한다.

프랜차이즈 본사 측은 입장문을 내고 “2021년 10월 직영점 오픈 후 가맹사업을 한 이래 어떤 점주에게도 리뉴얼을 강요한 적이 없다”며 “이번 사건은 인테리어 업체와 (A씨 사이의) 유무상 수리에 대한 갈등이었다”고 밝혔다.

본사 측은 “최근 (A씨가) 타일이 깨진 부분을 책임지라고 인테리어 업체에 요구했다”며 “업체 측에선 이미 2년이 지나 보증기간이 지났으므로 유상 수리해야 한다고 하며 갈등이 심해졌다”고 말했다.