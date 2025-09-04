한국사회복지공제회, 적립형공제급여 출시 기념 ‘네이밍 공모전’ 성료 총 1188건 접수, 부문별 선정작에 상금 수여…공제회 인지도 및 친근감 제고 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]한국사회복지공제회는 4일 서울 서초구 한국사회복지공제회관에서 적립형공제급여·연금 출시를 기념해 진행한 ‘네이밍 공모전’의 최종 선정작을 발표하고 시상식을 열었다고 밝혔다.

이번 공모전은 지난 7월 신상품 적립형공제급여·연금 출시와 함께 약 한 달간 진행돼 총 1188건이 접수됐다.

심사 결과, 마스코트 캐릭터 네이밍 부문에서는 ‘복토리’, 적립형공제급여 별칭 부문에서는 ‘내일의 행복곳간’이 최종 선정됐다. 두 수상자에게는 각각 상금 100만원씩, 총 200만원이 수여됐다.

‘복토리’는 ‘복지’의 ‘복’과 토끼를 친근하게 부르는 ‘토리’를 결합한 이름으로, 민첩함과 따뜻한 마음을 지닌 토끼가 사회복지인의 든든한 파트너로 함께 달린다는 의미를 담았다.

‘내일의 행복곳간’은 노후까지 안정적인 자산을 쌓을 수 있는 적립형공제급여의 특성을 토끼의 지혜로운 습성인 ‘토영삼굴(兎營三窟)’에 빗대어 친근하게 표현했다.

김용하 공제회 이사장은 “앞으로 적립형공제급여·연금이 사회복지인의 노후를 위한 ‘내일의 행복곳간’으로 자리매김할 수 있도록 ‘복토리’와 함께 달리겠다”고 말했다.