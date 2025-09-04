‘공정혁신시뮬레이션센터’ 한국공학대에 개소 산학연관 협력해 디지털 제조혁신 실험·검증

국내 최대 중소기업 밀집지역인 반월·시화산업단지가 산학연관 협력을 통해 AI·디지털전환(ADX) 등 공정혁신을 추진한다. 2만여개의 기업들이 입주해 있는 이 지역은 속도감 있는 제조혁신이 요구되고 있다.

4일 한국산업단지공단에 따르면, ‘반월·시화산단 공정혁신 시뮬레이션센터’가 한국공학대학교 제2캠퍼스 산학협력관에 개소했다. 센터는 공단이 전담하고 한국공학대가 주관한다.

센터는 산학연관 협력의 출발점이자, 신산업 분야 지역 제조혁신을 실증·확산하는 전진기지 역할을 하게 된다. 한국공학대는 공단이 추진하는 스마트그린산단 촉진사업의 일환인 ‘공정혁신시뮬레이션센터 구축 및 운영 사업’의 주관기관으로 2023년부터 참여해 왔다.

그동안 제1캠퍼스에서 센터를 운영하며 산단 입주기업의 디지털전환(DX)을 지원해 왔다. 이번에 제2캠퍼스 TU리서치파크 산학협력관으로 센터를 확충·이전해 연구지원과 공정혁신 활동을 본격화한다.

새롭게 조성된 센터는 입주기업들의 ADX 제조혁신을 실험·검증하고 확산하는 거점이 된다. 이를 통해 지역 제조생태계 혁신과 고도화에 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

이날 센터 개소식에는 산업통상자원부, 교육부 관계자를 비롯해 시흥시와 안산시 등 지자체와 유관기관, 기업 및 대학 관계자 등 200여명이 참석했다.

이상훈 산업단지공단 이사장은 “산학협력관 개관과 공정혁신시뮬레이션센터 확충은 단순한 공간 이전이 아니라, 산단 ADX를 가속화하는 전환점”이라며 “산학연관 협력 기반의 혁신생태계를 구축해 기업 경쟁력 제고와 제조혁신을 지원하겠다”고 밝혔다.