[헤럴드경제=김수한 기자] 시진핑 중국 국가주석이 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식 다음 날인 4일(현지시간) 중국을 방문한 각국 정상들과 연이어 양자 회담을 이어갔다. 시 주석이 잇따라 각국 정상을 만남에 따라 북중 정상회담이 성사될지도 관심이 쏠린다.

관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오전 라오스·베트남·쿠바·짐바브웨 등의 정상과 회담했다.

시 주석은 라오스와의 정상회담에서 “현재 국제·지역적 형세에 복잡하고 심각한 변화가 일어나고 있다”면서 “양국이 서로의 핵심 이익 및 중대 관심사인 문제에 대해 굳게 지지해야 한다”고 강조했다.

또 베트남과의 정상회담에서는 “일방주의와 정글의 법칙이라는 역류에 직면해 점점 많은 국가가 단결·자강해야 희망이 있다고 인식하고 있다”면서 “중국은 베트남과 함께 글로벌 사우스의 공동이익을 지키고 싶다”고 말했다.

한편 중국과 러시아는 지난 2일 양자 정상회담을 했고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 약 나흘간의 중국 공식 방문 일정을 마치고 4일 러시아 연해주 블라디보스토크로 돌아갔다고 크렘린궁이 텔레그램 메시지를 통해 밝혔다.