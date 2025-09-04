[헤럴드경제=한지숙 기자] 자가면역질환으로 실명을 한 한 70대 여성이 치아를 사용한 각막 이식 수술을 통해 시력을 되찾은 사연이 화제다.

최근 캐나다 매체 벤쿠버 선 등에 따르면 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아에 거주하는 75세 게일 레인은 10여 년 전 각막이 손상돼 잃은 시력을 올해 2월 ‘치아-안구 각막이식술(osteoodonto-keratoprosthesis, OOKP)’을 받은 뒤 서서히 되찾고 있다.

‘눈에 이식하는 치아 수술(tooth-in-eye surgery)’로도 불리는 이 수술은 환자의 치아와 턱뼈 일부를 절제해 가공한 뒤, 여기에 인공 각막을 삽입해 ‘치아-광학 복합체’를 만드는 것으로 시작한다. 이를 환자의 뺨 속에 약 3개월 간 보관하면 혈관과 결합조직이 자라나고, 이를 안구에 이식하는 방식이다.

이 수술은 기존 각막이식이나 사체 기증 각막 이식으로는 회복이 불가능한 말기 각막질환 환자에게 적용되는 치료법이다. 특히 인공 각막의 거부 반응을 최소화해 다른 치료 방법에서 실패한 환자가 마지막으로 써볼 수 있는 방법인 것으로 전해졌다.

이번 수술을 집도한 밴쿠버 세인트 조셉 병원의 그렉 몰로니 박사는 “복잡하고 이례적인 수술이지만 본질적으로 각막을 대체하는 방법”이라고 설명했다.

레인은 수술 직후 빛과 어둠을 구분하는 수준에서 점차 시야가 넓어져 색채와 움직임을 인식하고, 나무와 꽃의 색깔을 확인할 정도가 됐다. 그는 “오랜만에 색과 자연의 풍경을 볼 수 있다는 것이 놀라운 경험”이라고 소감을 전했다.