자오러지 전인대 상무위원장 만나 시진핑 주석 APEC 참석 거듭 요청

[헤럴드경제=안대용 기자] 중국 전승절 행사 참석을 위해 베이징을 방문 중인 우원식 국회의장이 4일(현지시간) 인민대회당에서 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장을 만났다. 자오 상무위원장은 중국의 국회의장 격 자리를 맡고 있고, 공식 서열 3위다.

국회의장실은 이날 오후 보도자료를 통해 우 의장이 자오 위원장을 만나 양국관계 발전 및 오는 10월말 경북 경주에서 개최되는 APEC 정상회의에 시진핑 중국 국가주석 방한 등에 대한 의견을 교환했다고 밝혔다. 의회·지방 간 교류 강화, 독립사적지 보존, 문화교류 및 경제협력 등 현안에 대한 대화도 오갔다고 한다.

국회의장실에 따르면 이 자리에서 우 의장은 “우리 새 정부가 6월 출범했는데, 한중간 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 지속해 나가길 기원한다”며 “한중 양국은 동북아의 평화와 안정을 위해 협력해야 하는 핵심파트너로서, 국회 차원에서도 열심히 뒷받침하겠다”고 말했다.

또 “우리 대표단이 여러 어려운 조건 속에서도 전승절 행사에 참석한 것은 한중관계를 발전시켜나가고자 하는 의지의 표현”이라며 “한중 양국이 공동의 역사적 경험을 기초로 깊은 우호와 연대를 이어가며 지역과 세계평화 실현을 위해서도 함께 노력하길 바란다”고 했다.

이어 “10월 경주 APEC 계기 시진핑 주석의 방한은 한중관계를 더 높은 단계로 발전시켜 나갈 중요한 전기가 될 것”이라며 “지난 2월 방중 당시 시 주석에게 긍정적인 답변을 들었는데, 전인대 차원에서도 적극적인 지원을 부탁한다”고 당부했다고 의장실은 전했다.

우 의장은 또 “독립운동 사적지 보존 사업은 양국 국민들의 연대와 우호를 강화하는 좋은 방안”이라며 “한중 모두 역사적으로 뜻깊은 시기를 맞이하여 안중근 의사 유해발굴에 진전이 있다면 한중관계 발전에 크게 기여할 것”이라고 했다.

이와 관련해 우 의장은 지난 8월 자오 위원장에게 서한을 보내 충칭 이동녕 선생 고거 보존·복원사업, 충칭 내 독립운동 사적지 발굴·보전·연구 협의체 발족, 시안 독립운동 기념공간 조성 등을 제안했다.

우 의장은 인적·문화 교류 확대 필요성과 FTA 서비스·투자 추가 협상, 핵심광물·희토류 수급, 바이오·로봇·녹색산업 등 신산업 분야 협력, 한국 진출 기업에 대한 예측가능한 환경 조성 협조 등을 강조하면서, 중국에 진출한 우리 기업들의 애로사항을 취합한 문서를 직접 전달했다.

아울러 “서해 문제가 일부 자극적인 요소가 되고 있다”며 “이 문제가 양국관계 발전의 걸림돌이 되지 않도록 세심하게 다뤄주길 희망한다”고도 했다.

이에 자오 위원장은 “한중 우호협력 강화에 공감하며, 양국간 청년 및 지방교류를 통해 상호 이해를 증진하고 신뢰를 제고해야 한다”며 “중국에 진출한 한국기업에 대한 공평한 법률적 환경 마련 등을 위해 관심을 갖겠다”고 화답했다. 독립유적지 보전에 대해서도 “우 의장의 제안을 진지하게 연구하고 있으며 문화교류에 대해서도 계속 소통하겠다”고 말했다 .

이날 자리에는 더불어민주당 소속 김태년·박정·홍기원 의원, 조국혁신당 소속 김준형 의원 등이 배석했다. 의장실에선 조오섭 국회의장 비서실장, 곽현 정무수석비서관, 이원정 정책수석비서관, 박태서 공보수석비서관, 조경숙 메시지수석비서관, 고경석 외교특임대사, 구현우 국제국장 등이 함께 했다.

한편, 우 의장은 이날 오후 중국 특파원 오찬 간담회를 갖는다. 이어 딩쉐샹 국무원 부총리를 만나 무역·투자, 공급망, 반도체 등 경제분야와 인적·문화 교류 등에 대한 중국 측의 관심을 당부할 예정이다.