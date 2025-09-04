국제 방위산업 전시회(MSPO 2025)서 노르탈·센서스큐와 MOU

[헤럴드경제=서경원 기자] 한화에어로스페이스는 에스토니아 보병전투장갑차(IFV) 시장 공략을 위해 현지 업체와 에스토니아형 IFV 전장관리시스템(BMS·Battlefield Management System)을 공동 개발한다고 4일 밝혔다.

이를 위해 한화에어로스페이스는 3일(현지시간) 폴란드 키엘체에서 열리고 있는 ‘국제 방위산업 전시회(MSPO 2025)’에서 에스토니아 IT 기업 노르탈(Nortal), 센서스큐(SensusQ)와 BMS 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

체결식에는 한화에어로스페이스 손재일 대표와 김동현 LS사업부장, 빌리코 누르모아 센서스큐 공동 창업자, 피터 스미트 노르탈 방산 사업 총괄, 한노 페브쿠르 에스토니아 국방장관 등이 참석했다.

BMS는 아군과 적군의 위치, 전투 상황 등을 한눈에 보여주고 이를 기반으로 신속하게 작전 명령을 내릴 수 있게 해주는 장갑차의 두뇌에 해당한다.

노르탈은 사이버 보안과 데이터 융합, 센서스큐는 지휘통제 소프트웨어 분야의 전문 업체다.

세 회사가 공동 개발할 BMS는 에스토니아형 ‘레드백 IFV’에 탑재될 예정이다.

한화에어로스페이스 관계자는 “K9 수출로 쌓은 신뢰를 바탕으로 현지 업체와 협업을 통해 에스토니아 안보 수요에 부응하겠다”고 말했다.