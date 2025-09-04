[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 성동구(구청장 정원오·사진)는 성수동 일부 거리의 자동차 통행을 제한하는 ‘성동형 보행 안전거리’를 오는 6일부터 기존 토요일에서 일요일까지 시범 확대 운영한다.

‘성동형 보행 안전거리’는 인파가 집중되는 성수동 연무장길 일부 구간의 자동차 통행을 한시적으로 제한하는 방식이다.

운영 시간은 매주 토요일과 일요일 오후 1시부터 5시까지이며, 오는 11월 30일까지 운영될 예정이다. 운영 구간은 성수일로 40 ~ 연무장길 56-1, 성수이로7길 46 ~ 성수이로7길 36, 그리고 연무장길(금호타운2차 아파트 진출입도로) 구간’의 자동차 통행이 제한된다.

또한, 자동차 통제가 이뤄지는 8개 주요 지점마다 모범운전자와 신호수가 2인 1조로 배치되어 외부 차량의 우회 안내와 보행자 이동의 안전을 책임진다. 이러한 운영 방식은 기존 토요일만 시행하던 내용과 동일하게 유지되어, 안정적인 운영 시스템 작동과 함께 다중인파 안전 관리 효과를 극대화할 계획이다.

다만, 거주자 및 상근자의 차량, 이륜차, 자전거에 한해서는 일부 통행을 허용하여 지역 주민의 불편을 최소화한다. 그 외 추석 연휴(10. 4.~5.)를 비롯해 기상 악화 및 특보 발령 상황에는 운영을 일시 중단한다.

아울러, 9월 20일에는 성수동 전역에서 열리는 ‘크리에이티브X성수’ 축제의 안전한 진행을 위해 성수역 3번 출구와 대림창고 일대 성수이로는 오전 8시부터 오후 10시까지, 연무장길은 오후 1시부터 오후 6시까지 차량 통행이 통제될 예정이다.

정원오 성동구청장은 “‘성동형 보행 안전거리’를 확대 운영하여 방문객뿐만 아니라 지역 주민들도 더욱 안심하고 걸을 수 있는 환경을 조성하고자 한다”며, “앞으로도 교통 환경에 대한 주민 의견을 지속적으로 수렴해 교통안전 도시 성동 실현을 위해 힘쓸 것”이라고 말했다.