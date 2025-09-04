김동명 한국노총 위원장·양경수 민주노총 위원장 초청해 경사노위 적극적 참여도 요청

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 4일 양대 노총 위원장들을 취임 후 처음 만나 “(노동자와 사용자가) 대화하고 신뢰하고 조정 해야 되는데, 그 첫 출발이 마주 앉는 거”라면서 양측의 입장 조율을 위한 토론의 중요성을 강조했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에 김동명 한국노총 위원장과 양경수 민주노총 위원장을 초청해 오찬을 함께하기 전 “우리 사회의 제일 큰 과제가 포용과 통합이라고 할 수 있는데, 노동자와 사용자 측이 정말 대화해야 하지 않겠냐”며 이같이 말했다.

이 대통령은“저는 기업인한테 가면 친노동이라고 욕먹고 노동자들이 보면 ‘혹시 기업 편 너무 많이 드는 거 아니야?’ (한다)”면서 “옛날에는 노동자 편이었는데 요즘은 아닌 거 같아 이런 생각할 지도 모르겠다. 그런데 제가 편이 어딨겠습니까? 모두 잘 되게 해야 지”라고 해 참석자들이 다같이 웃기도 했다.

최근 국회를 통과해 국무회의에서 공포된 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)을 언급하기도 했다.

이 대통령은 “사용자 측이 너무 부당하게, 불리하게 된 거 아니냐는 걱정들을 해서, 제가 보기엔 그럴 일이 별로 없다. 법원에서 인정하는 것을 입법화한 것 뿐인데 그런 게 있냐, 이렇게 설명을 열심히 하고 있지만 잘 안 믿는다”고 했다.

이 대통령은 국회가 주도하는 노사정 사회적 대화 기구에 민주노총이 참여하기로 한 점을 거론하며 이를 계기로 대통령 직속 기구인 경제사회노동위원회(경사노위)에도 양대 노총의 적극적인 참여를 요청하기도 했다.

경사노위는 1998년 외환위기 극복을 위해 발족한 뒤 민주노총은 논의에 들어오지 않은 채 한국노총만 참여한 상태로 운영돼 왔으며, 한국노총마저도 작년 12·3 비상계엄 이후 참여 중단을 선언하면서 사실상 ‘개점휴업’ 상태다.

이 대통령은 “민주노총이 이번에 국회 주도 사회적 대화에 참여하는 중요한 결단을 했다고 들었다”며 “경사노위의 경우 아직 (새 정부에서) 위원장도 선정하지 못하고 있는데 이 문제도 함께 대화해봤으면 한다”고 말했다.

그러면서 “그동안 경사노위가 노총 입장에서 함께 앉는 것 자체가 불편할 정도로 무리하게 운영됐다는 것 아닌가”라며 “그럼에도 대화는 해야 한다. 일단 만나서 싸우든지 말든지 해야 한다”며 참여를 촉구했다.

양경수 위원장은 이 대통령의 경사노위 참여 요구엔 직접적으로 답하지 않았다. 다만 “사회적 대화는 정부의 입장을 관철하거나 정당화하기 위한 수단으로 전락하면서 제 기능을 못한 측면이 있다”며 “기후위기, 불평등, 노동문제를 해결하기 위해 전면적인 노정교섭을 제안한다”고 했다.

그러면서 최근 타결된 미국과의 관세협상을 꺼내기도 했다. “국방비나 방위비 인상하면 한정된 재원 속에 복지 예산이 축소될까 걱정스럽기도 하다”며 “정부가 우리 국민과 노동자를 지키는 당당한 외교에 나서기를 요청드린다”고 했다. 그러면서 “트럼프의 페이스메이커가 아니라 노동자의 편이 되는 행복 메이커가 되시면 좋겠다는 바람”이라고 했다.

김동명 위원장은 “초고령사회로 이미 진입한 한국 사회 미래를 위해 65세 정년 연장은 단 하루도 늦출 수 없는 현실적 과제”라면서 “남은 하반기 동안에 입법에 이르는 성과를 낼 수 있도록 대통령실의 각별한 관심과 지원을 요청드린다”고 했다. 이어 “내년을 실질적 근로시간 단축의 역사적인 첫해로 만들어 보자는 제안”이라면서 “이를 위해서는 좀 더 과감한 주 4.5일제 시범 사업의 도입이 필요하다”고 강조했다.