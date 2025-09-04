9월 15일 오후 7시, 동부여성발전센터 대강당에서 자양3·4동·화양동 지역 경청회 열려 한강변 주거개발, 생활 기반 시설 확충 등에 대해 구민과 양방향 소통 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 구민의 생생한 의견을 직접 듣고 구정에 반영하기 위해 ‘찾아가는 광진발전 소통경청회’를 추진한다.

그동안 광진구는 주민 의견을 적극 반영해 다양한 변화를 만들어왔다. 학생들의 안전을 위한 등하굣길 교통지도·통학로 보수, 경로당 환경 개선, 아차산 여가시설 확대, 청춘대로 축제 등이 대표적이다.

또 노점 정비, 공영주차장 조성, 악취 저감장치 설치, 관찰카메라(CCTV) 증설, 저장강박 의심가구 폐적치물 해소 등 실질적인 변화를 이끌어냈다.

이번 소통경청회는 ‘구민의 목소리를 더 가까이에서 듣겠다’는 취지로 마련됐다. 구를 4개 권역으로 나누어 순회, 각 권역별 주요사업 추진 현황을 주민과 공유하고 구정 발전 방향에 대한 의견을 경청하는 자리로 진행된다.

첫 경청회는 오는 9월 15일 오후 7시 동부여성발전센터 대강당(아차산로30길 36, 자양4동)에서 자양3·4동과 화양동 지역 주민들을 대상으로 열린다.

이번 자양화양권역에서는 ▲한강변 주거개발과 생활 기반 시설 확충 ▲건대입구역·동일로 일대 상권 활성화 ▲청년특화거리 조성 및 노점 정비 등 생활과 직결된 현안을 중심으로 다양한 의견을 나눌 예정이다.

행사는 주요 사업 추진현황 보고를 시작으로, 지역 주요 현안을 주제로 구민과의 질의응답, 생활밀착형 정책 제안 순으로 진행된다. 구민이 제출한 사전질문과 현장에서 제시된 의견은 검토를 거쳐 결과를 구민에게 알려드릴 예정이며, 우수 제안은 2026년 광진구 업무계획과 예산 수립 과정에 반영될 계획이다.

김경호 광진구청장은 “구민들이 지역의 진정한 전문가라 생각한다. 부지런히 주민들을 만나며 많이 배우고 있다”며 “이번 소통경청회에도 많은 구민들께서 참석하시어 다양한 의견을 자유롭게 말씀해 주시기를 바란다”고 말했다.

참여 신청은 9월 10일까지 구청 누리집이나 동주민센터에서 가능하며, 행사 당일 현장 신청도 가능하다. 10월 중에는 중곡권역과 구의광장권역 소통경청회가 차례로 열릴 예정이다.