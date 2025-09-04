[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회(의장 전은혜)가 9월 3일 제285회 임시회 제2차 본회의를 열어 총 6일간의 임시회 일정을 마무리했다.

지난 8월 29일부터 진행된 제285회 임시회에서는 ▲ 2025년도 제2회 추가경정예산안 ▲ 2025년도 행정사무감사 계획서 채택 ▲ 조례안 등 심사가 이루어졌다.

광진구의회는 먼저, 8월 29일 의회운영위원회 안건 심사 후 예산결산특별위원회와 행정사무감사특별위원회를 구성했다. 9월 1일에는 각 상임위원회별 안건을 심사했다. 2일에는 2025년도 제2회 추가경정예산안 심사 후 2025년도 행정사무감사 계획서를 채택했다.

예산결산특별위원회의 심도있는 심사 끝에 추경 예산안은 원안가결, 행정사무감사특별위원회는 11월 17일부터 25일까지 9일간 광진구청, 동 주민센터, 공단, 재단 등을 대상으로 2025년도 행정사무감사를 진행할 계획이다.

임시회 마지막 날인 3일 제2차 본회의에서는 김상배 의원의 구정질문에 대한 집행부의 답변에 이어 제2회 추경안을 원안 가결, 상임위원회별 심사 보고 후 2025년도 행정사무감사 계획서 채택을 원안 가결했다.

이후 진행된 5분 발언에서 고상순 의원은 최근 급증하고 있는 위반건축물 문제를 지적, 구민 불편 해소와 주거 안정 강화를 위한 찾아가는 건축상담센터 도입, 추인제도 활용 등의 적극행정 필요성을 촉구했다. 신진호 의원은 장기간 활용되지 못한 광장동 체육시설부지 문제를 집중적으로 다루며, 공원 개방, 주민 수요에 맞는 체육시설 마련, 광나루역 일대 변화와의 연계 등을 추진하여 조속히 주민의 품으로 환원해야 한다고 강조했다.

전은혜 의장은 “이번 임시회에서 논의된 안건들이 구민의 삶에 실질적인 보탬이 되길 바라며, 곧 다가오는 한가위에 구민 모두가 따뜻하고 풍성한 명절을 보내시기를 기원한다”고 말했다.

이번 임시회에 상정된 안건은 총 20건으로, 이 중 가결된 의원 발의 조례안은 ▲ 서울특별시 광진구의회 의원상해 등 보상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안(장길천 의원) ▲ 서울특별시 광진구의회 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안(김강산 의원) ▲ 서울특별시 광진구 골목형상점가 지정 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안(고상순 의원) ▲ 서울특별시 광진구 체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안(김강산 의원) ▲ 서울특별시 광진구 실종아동의 발생예방 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안(장길천 의원) ▲ 서울특별시 광진구 자율방범대 지원에 관한 조례 일부개정조례안(이동길 의원) ▲ 서울특별시 광진구 학생 치과주치의 및 저소득층 아동 의료지원 조례 전부개정조례안(김강산 의원) ▲ 서울특별시 광진구 정신건강위기대응체계 구축에 관한 조례 일부개정조례안(김강산 의원 외 6인)으로 총 8건이다.

한편 다음 회기인 제286회 임시회는 10월 17일부터 22일까지 총 6일간 개최될 예정이다.