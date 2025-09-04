롯데카드 대국민 사과문 발표

[헤럴드경제=유혜림 기자] 조좌진 롯대카드 대표가 최근 발생한 사이버 침해 사고에 대해 “소비자 피해가 발생할 경우, 전액 보상하겠다”고 밝혔다. 다만 현재까지 고객 정보 유출 사실은 확인되지 않았다고 했다.

조좌진 대표는 이날 오후 대고객 사과문을 통해 “고객 여러분들께 많은 불편과 심려를 끼쳐드린 점, 대표이사로서 무거운 책임을 통감하며 머리 숙여 깊이 사과 드립니다”며 이 같이 발표했다. 이어 “혹시라도 이번 침해 사고로 인해 발생한 피해에 대해서는 저희 롯데카드가 책임지고 전액을 보상해 드릴 것을 대표이사로서 고객 여러분께 약속드린다”고 했다.

롯데카드에 따르면, 지난 8월 26일 온라인 결제 서버에서 외부 해커의 침해 흔적이 발견된 것으로 알려졌다. 이후 롯데카드는 전 시스템에 대한 정밀 점검과 예방작업들을 수행했으며 현재 관계 기관과 외부 전문조사 회사와 함께 상세한 피해를 파악 중이다.

이와 관련, 조 대표는 “현재 고객 피해 예방을 최우선으로 이번 사고로 인한 고객 불안을 조금이라도 덜어 드리고 혹시라도 있을지 모를 피해 예방을 위해 전사적 비상대응체계를 가동하고 있다”고 말했다. 국내외 모든 의심 거래에 대하여 실시간 모니터링을 하고 있으며 피해 예방을 위한 보안 조치로 비밀번호 변경, 재발급, 탈회 관련 고객센터를 24시간 운영하고 있다.

조 대표는 “금융당국, 관계 기관과의 협력을 통해 밝혀지는 추가적인 상황에 대해서는 전사적 차원에서 가장 최우선적으로 즉각적인 대응을 해 나갈 것”이라며 “추후 진행 상황에 대해서도 고객 여러분들께 진솔하게 알려 드리고, 필요한 안내를 적극적으로 해 나가겠다”고 약속했다.

이어 “이번 사건을 계기로 다시는 이러한 일이 발생하지 않도록, 제 모든 책임을 다해 회사의 변화를 이끌어 나가겠다”면서 “다시 한번 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과 드리며, 고객 여러분의 신뢰를 되찾기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.