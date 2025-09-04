충남 금산군청에서 후원금 전달식 열어 지난 1997년부터 금산세계인삼축제 후원 “지역사회와의 상생 가치 실현 박차”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 충청남도 금산군청에서 한국타이어 오상현 금산공장장, 박범인 금산군수 등이 참석한 가운데 ‘제43회 금산세계인삼축제’의 성공적 개최를 기원하는 후원금(5000만원) 전달식을 가졌다고 4일 밝혔다.

이날 전달된 후원금은 오는 19일부터 28일까지 금산군 일원에서 진행되는 금산세계인삼축제 행사 운영에 활용될 예정이다. 한국타이어는 지난 1997년부터 금산세계인삼축제 후원기업으로 활동 중이며 2024년에도 후원금 5000만원을 전달한 바 있다.

서의돈 한국타이어 안전생산기술본부장은 “이번 후원이 금산군을 대표하는 금산세계인삼축제의 성공적 운영을 뒷받침함으로써 지역사회 내 긍정적 효과를 창출하는데 일조하기를 기대한다”라며 “앞으로도 지역사회와의 동반성장을 목표로 다양한 지원 활동에 나설 계획”이라고 말했다.

한편, 한국타이어는 지역 상생 활동의 일환으로 금산군청과의 소통을 강화, 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다. 올해 6월 열린 제5회 금산삼계탕축제를 맞아 지역 저소득층 지원을 위한 성금을 기탁하고, 같은 달 관내 취약계층 가정 주거 환경 개선 사업인 ‘금산읍 Happy 러브하우스’에도 후원금을 전달한 바 있다.

아울러 한국타이어 금산공장이 위치한 금산군 제원면 소재 초등학교 및 중학교와 1사1교 자매결연을 체결해 매년 발전기금을 전달하고, 취약계층 가정 내 아동들을 대상으로 후원을 이어나가는 등 지역사회 미래 세대의 성장도 물심양면 후원하고 있다.