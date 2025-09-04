강릉 주민 위한 생수 긴급 지원 및 살수차 동원...연대 행정 실천 김미경 은평구청장 “재난은 함께 극복해야 할 과제”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 극심한 가뭄과 물 부족으로 어려움을 겪는 강릉시에 2L 생수 5000 병을 긴급 지원한다.

현재 강릉시는 지역의 생활용수의 약 87%를 공급하는 오봉저수지 저수율이 3일 기준 13.8% 수준으로, 수도계량기의 75%를 제한하는 제한 급수를 실시하고 있으며 농업용수의 공급이 중단됐다.

또 가뭄이 지속돼 저수율이 10% 밑으로 내려가면 수도 공급 격일제나 시간제 급수도 검토 중인 상황이다.

따라서 정부에서도 총력 대응을 위해지난달 30일 강릉시 일원에 재난 사태를 선포했다.

이에 따라 은평구는 ‘지역이 겪는 위기를 함께 나누는 것은 지방자치단체의 기본 책무’라며 강릉 지역 주민의 생계 안정을 위해 이번 지원을 결정했다.

우선 생수 5000 병은 신속히 현지 재난 대응 체계에 전달하고, 이어 12톤 용량의 살수차 2대를 추가 지원할 예정이다.

또 16개 동주민센터 직능단체 위원들이 긴급 회의를 통해 추가 지원 방안을 논의하고 실질적인 도움에 적극 동참할 계획이다.

은평구는 과거에도 재난 상황에서 적극적인 지원과 협력 행보를 이어왔다. 지난 4월에는 대형 산불 피해를 본 경북 영양군에 9천여만 원의 성금과 구호 물품을 긴급 지원했으며, 이 밖에도 산불이나 수해 등 전국 각지의 피해 현장에 빠짐없이 도움의 손길을 전해왔다.

김미경 은평구청장은 “극한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “은평구는 앞으로도 도움이 필요한 지역이 있다면 지체없이 나서 지역 간 연대와 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.