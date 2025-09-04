한성숙 장관 ‘APEC 중기장관회의’ 참석 5개국 양자회담 등 통해 협력강화 논의 중소기업 글로벌 외연·위상 강화 기대

한성숙 중소벤처기업부 장관이 “한국 중소기업들의 경쟁력은 이미 글로벌 시장에서 충분히 입증됐다”며 “이를 통해 해외 시장 진출의 계기가 열리게 될 것”이라고 말했다.

한 장관은 4일 제주 서귀포 제주국제컨벤션센터에서 열린 ‘APEC 중소기업 장관회의’에 맞춰 기자간담회를 갖고 이같이 설명했다.

한 장관은 “APEC 중기장관 회의가 취임 후 처음으로 열리는 다자간 국제 행사”라며 “우리 중소기업과 스타트업이 글로벌 시장으로 나갈 수 있는 중요한 네트워킹 기회이자 발판이 될 것”이라고 평가했다.

한 장관은 이번 회의에 앞서 베트남, 인도네시아, 중국, 일본, 페루 등 5개국 중기 장관과 양자회담을 갖고 우리 중소기업과의 협력 방안을 논의했다.

한 장관은 “장관회의의 일환인 벤처투자 서밋을 통해 한국에 투자했거나, 투자를 고민하는 투자자들과 만남을 가졌다”며 “한국 정부가 벤처투자에 진심을 갖고 여러 정책을 추진하고 있다는 점을 강조했고, 이들이 투자를 확장할 수 있는 계기가 된 자리였다”고 말했다.

한 장관은 5개국 중기장관들과의 면담과 관련해선 “이들 국가들이 한국의 디지털, 이노베이션 혁신에 많은 관심을 보였다”며 “아세안 국가들이 한국 중소기업, 스타트업과의 연계를 통해 스마트 제조혁신에 뜻을 두고 있음을 확인했다”고 밝혔다.

한 장관은 이번 회의가 K-중소기업의 글로벌 외연 확장의 중요한 모멘텀이 될 것으로 봤다.

한 장관은 “기업인 때와 달리 공직에 와서 보니 이런 행사가 갖은 의미가 남다르게 느껴진다”라며 “다양한 만남과 우리 기업을 소개할 수 있는 자리를 통해 네트워크를 만들고 투자를 이끌어 기업들에 큰 기회를 만들 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.

한편, 이번 APEC 중기장관 회의에선 글로벌 스타트업 데이, 도전! K스타트업, ASEIC 친환경포럼, 글로벌 벤처투자 서밋, 기술·경영혁신대전 등 닷새간 10개의 다양한 행사가 진행된다.

마지막날인 5일에는 ‘APEC 중소기업 장관회의’가 열린다. 각 회원국의 장관급 인사들이 참석해 이번 회의에서의 논의를 마무리하고 장관회의의 성과와 향후 계획을 담은 공동선언문을 채택할 계획이다.

제주(서귀포)=유재훈 기자