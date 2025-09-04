지역내 고독사 고위험군 300가구에 문 열림 감지장치 설치 행안부 읍면동 스마트 복지·안전 서비스 공모사업으로 1200만 원 투입...스마트돌봄 플랫폼 출동서비스, 고립예방협의체 운영 등 예방활동 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 고독사 예방에 앞장선다.

지역내 고독사 위험가구에게 문열림 감지장치를 설치한다. 행정안전부 공모사업인 ‘2025년 읍면동 스마트 복지·안전서비스 개선모델 개발 지원사업’에 선정돼 예산 1200만 원을 투입했다.

문 열림 감지장치는 출입문에 센서를 부착해 문이 열리면 생활반응을 확인할 수 있는 장치다. 일정 기간 문 열림이 없을 경우, 즉시 동주민센터에서 방문 확인한다. 위기상황에 신속하게 대처할 수 있다.

8~9월에 지역내 고독사 고위험군 300가구에 문 열림 감지장치를 설치해준다. 1개동에 15~30명씩 15개 동별로 나누어 지급한다. 인공지능 기술 도입으로 전화를 기피하던 대상자들도 거부감 없이 안부확인을 할 수 있게 됐다.

8월부터 스마트돌봄 플랫폼 출동서비스를 실시했다. ‘스마트돌봄 플랫폼’은 스마트폰 앱을 활용해 걸음수를 확인하거나 메시지를 보낼 수 있다. 휴대폰 수·발신 기록이나 움직임이 없는 대상자의 생활반응을 확인해 48시간 미확인 시 수행기관인 ‘KT텔레캅’에서 즉시 출동한다. 주말·공휴일에 돌봄이 필요한 위험군의 안전을 보살핀다.

‘광진구 고립예방협의체’도 운영한다. 사회적 고립문제를 예방하기 위해 민관이 참여하는 협의체로 지난 6월에 구성해 광진구, 광진경찰서, 종합사회복지관 등 10개의 기관이 모였다. 고립위험가구를 발굴하고 연계방안을 논의, 민관 협력을 강화한다.

김경호 광진구청장은 “고독사는 더 이상 개인의 문제가 아니다. 사회구성원 전체가 힘을 모아 고민하고 해결해야 할 시대적 과제다. 이번 사업이 고독사를 줄이는데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 손잡고 고독사를 예방하고 체계적인 안전망을 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.