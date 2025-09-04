353만6700주 신주 발행…R&D 투자로 AI·로봇 성장 동력 확보

[헤럴드경제=문이림 기자] 첨단 자동화와 피지컬 인공지능(AI) 분야 선도기업인 알에스오토메이션이 주주배정 유상증자를 추진한다고 4일 밝혔다. 최근 확대되는 로봇 산업 흐름에 맞춰 신성장 동력을 확보하기 위한 결정으로 풀이된다.

알에스오토메이션은 지난달 29일 이사회에서 약 400억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다. 이번 증자로 총 353만6700주의 신주가 발행된다. 발행가액은 1만1310원이다. 1주당 신주는 0.38주가 배정된다.

알에스오토메이션 관계자는 “이번 유상증자는 하이엔드 로봇모션 제어 제품 개발 및 피지컬 AI 분야 개척에 노력하고 있는 알에스오토메이션의 기술적 역량을 강화하고, 향후 증가할 것으로 전망되는 전방 시장의 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 결정”이라고 설명했다.

알에스오토메이션은 조달한 자금 중 180억원을 연구개발(R&D)에 투입할 계획이다. 구체적으로 ▷AI 컨트롤 소프트웨어 플랫폼 ▷에지 컴퓨팅 기반 드라이브 플랫폼 ▷온머신·휴머노이드·방산 구동 모듈 개발을 단계적으로 추진한다. 휴머노이드 로봇과 방산 시장에서 새로운 성장 동력을 마련한다는 전략이다.

최근 국회를 통과한 ‘노란봉투법으로 로봇 산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 이재명 정부 역시 7대 국정과제 중 하나로 ‘피지컬 AI 1등 국가’를 제시했다. 범용 휴머노이드 로봇 개발 계획이 담긴 경제성장 전략도 발표했다.

알에스오토메이션은 2010년 설립 이후 스마트 팩토리에 적용되는 로봇 모션제어 기술을 기반으로 다양한 부품을 개발해왔다. 특히 휴머노이드 로봇의 4대 핵심 분과 중 하나인 제어구동모듈 분야에서 저전압 서보, 정전용량식 엔코더, 스마트튜닝 기술 역량을 확보하고 있다.

강덕현 알에스오토메이션 대표는 “이번 유상증자는 단기적인 재무 안정성 확보뿐 아니라, 알에스오토메이션이 미래형 자동화 기업으로 도약하기 위한 발판”이라며 “주주의 신뢰에 부응하고 지속가능한 성장을 실현하기 위해 책임 있는 투자와 혁신을 이어가겠다”고 말했다.