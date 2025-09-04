[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도가 근로감독권 위임 정책의 ‘테스트베드’가 된다.

경기도는 “이재명 대통령 강력한 의지에 따라 산업재해 국가책임 실현’이 새 정부 국정과제로 채택되었습니다. 이를 위해 고용노동부는 ‘근로감독권의 지방위임’을 추진하고 있다”

이와 관련, 김동연 지사는 “어제(3일) 근로감독권 실행 전략 점검회의에서 경기도가 새로운 정책의 ‘테스트베드’가 되어야 한다고 강조했다. *테스트베드=성공 여부를 알아보기 위해 시험적으로 적용해 보는 집단·지역·영역 새 제도가 착근하는 데는 상당한 시간이 걸릴지도 모르는 만큼, 산재예방 경험과 노하우가 있는 경기도가 전국 지자체 가운데 대표모델이 될 수 있어야 한다는 뜻”이리고 했다.

실제로 도는 “이미 ‘노동안전지킴이’ 제도를 통해 산업안전과 관련한 모니터링 경험을 축적해왔습니다. 노동안전지킴이들의 현장 지적을 통한 개선율은 85.2%(’25.7월말)에 달한다”고 강조했다.

이어 “동시에 김 지사는 전략회의에서 ‘냉정한 준비’도 주문했다. 예방전략으로 ‘뜨거운 아이스커피’처럼 접근해야 한다”고 했다.

경기도는 3일 행정2부지사를 단장으로 근로감독권 위임에 대비한 특별조직(합동 TF)을 구성했다.

김동연 지사는 “경기도가 테스트베드가 되어 노동자의 안전을 책임지는 동시에 기업은 장기적으로 위험요인을 줄여 종국에는 기업과 노동이 함께 ‘레벨업(성장)’할 수 있는 ‘전환점’을 만들어 나가자”고 당부했다.

앞서 김 지사는 의왕시의 한 건설공사 현장을 방문(8월 14일)해 “일터에서 돌아오지 못하는 노동자 없게 하겠다”는 각오를 여러 차례 밝혔다..