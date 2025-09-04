수출 무기체계 후속 군수지원 협력 유럽 각 방산업체와 네트워킹 활동

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 방극철 기반전력사업본부장이 2~5일(현지시간) 폴란드 키엘체에서 열리는 국제방위산업 전시회 ‘MSPO 2025’에 참석해 폴란드 국방차관 등 방산 관련 주요 직위자와 방산 협력 현안을 논의했다고 4일 밝혔다.

방 본부장은 2일 고워타 폴란드 국유재산부 차관, 3일 파베우 베이다 폴란드 국방차관과 만나 수출 무기체계 후속 군수지원 방안, 후속 계약 추진 계획, 향후 협력 분야 등에 대한 방산협력 현안을 논의했다.

폴란드는 지난 2022년 K2 전차 180대를 포함하여 K9 자주포, FA-50 경공격기 등 총 123억달러 규모의 한국산 무기체계를 구입한 바 있다.

올해 8월 단일 방산 수출로는 사상 최대 규모 K2 전차 2차 이행계약을 체결하는 등 우리나라와의 협력을 이어가고 있다.

특히 K2 전차 2차 계약에는 폴란드형 K2 전차(K2PL)뿐만 아니라 기술이전과 현지생산, 향후 공동 수출 확장 가능성 등을 포함하고 있다.

방 본부장이 참석한 MSPO는 매년 30여 개국 이상이 참가하는 유럽 내 3대 방산 전시회다.

방사청은 주요 수출기업과 유망 중소 방산기업 등이 참여하는 ‘한국관’을 조성해 폴란드를 포함한 유럽 각국의 참여업체들과 다양한 네트워킹 활동을 펼쳤다.

방 본부장은 “폴란드는 한국 방위산업의 중요한 파트너로, 단순한 무기체계 도입을 넘어 공동 연구개발과 글로벌 방산시장 진입 등 방산협력 분야를 확장해 전략적 동반자 관계로 발전하길 기대한다”고 강조했다.